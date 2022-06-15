Kylian Mbappe ile Erling Haaland transferleri, LaLiga yönetimini harekete geçirdi.

LaLiga, Manchester City ve PSG'yi "sürekli olarak finansal fair-play'i ihlal ettikleri gerekçesiyle" UEFA'ya şikayet etti.

Real Madrid'de imza atması beklenen Kylian Mbappe, sürpriz bir kararla PSG'de kaldı ve yıllık 100 milyon euro'ya imza attı. Adı Barcelona ve Real Madrid ile anılan Erling Haaland ise seçimini Manchester City'den yana kullandı.

LaLiga yönetimi, hem Paris Saint-Germain hem de Manchester City'nin finansal fair play kurallarına ısrarla uymadığını düşünüyor.

Ne söylendi?

LaLiga'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "LaLiga, Manchester City ve PSG'ye karşı, mevcut finansal fair play kurallarını sürekli ihlal ettikleri gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu."

"Bu uygulamaların futbol ekosistemini ve sürdürülebilirliğini değiştirdiğini, tüm Avrupa kulüplerine ve liglere zarar verdiğini, futbolun içinde üretilmeyen parayla pazarı yapay olarak şişirdiğini düşünüyoruz."

"Bu kulüpler, düzensiz gelirlerini, ya doğrudan para aktarma yoluyla ya da sponsorluk ve piyasa koşullarına uymayan, ekonomik anlamda mantıklı olmayan sözleşmelerle sağlıyor."

"Manchester City için Nisan ayında UEFA'ya şikayette bulunmuştuk ve bu hafta PSG için şikayetimizi sunduk."

UEFA Başkanı Ceferin ne söylemişti?

Geçtiğimiz günlerde BBC Sport'a konuşan Ceferin, Real Madrid'in Fransız yıldıza eşit bir teklif sunduğunu söyleyerek, Finansal Fair Play kurallarına oldukça dikkat ettiklerini belirtmişti: "UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları oldukça katı."

"Bu kurallara saygı duyan herkes organizasyonlarımızda yer alabilir; duymayanlar alamaz."

"Bakın Real Madrid ya da bir başkası UEFA'ya ne yapması gerektiğini söyleyemez. Bir açıdan çileden çıkmış durumdalar ama bildiğim kadarıyla onların teklifi de PSG'nin teklifine benziyordu."

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