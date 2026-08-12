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La liga Connected BallGOAL AR
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LaLiga EA Sports, tüm maçlarında «bağlantılı top» (Connected Ball) teknolojisini uygulayan ilk futbol ligi oldu

La Liga

PUMA ve KINEXON iş birliğiyle geliştirilen teknoloji, Hakemler Teknik Komitesi (CTA) ile yakın koordinasyon içinde, 2026/2027 sezonunun ilk haftasından itibaren ve LaLiga EA Sports'un tüm maçlarında uygulanacak. Bu da müsabakanın tamamında doğruluk, şeffaflık ve güven seviyelerini artıracak.

LaLiga, ağustos ayında «Bağlantılı Top» (Connected Ball) teknolojisini geniş çapta uygulayan dünya çapındaki ilk profesyonel ulusal futbol ligi olacak. Bu teknoloji, LaLiga EA Sports'un tüm maçlarında kullanılacak ve video yardımcı hakem (VAR) ile yarı otomatik ofsayt (SAOT) teknolojileriyle birlikte entegre edilecek. Böylece LaLiga'nın futboldaki inovasyon, teknolojik gelişim ve müsabaka dürüstlüğü alanında küresel öncü konumu pekişmiş olacak.


La liga Connected BallGOAL AR


Bu girişim aynı zamanda LaLiga'nın görsel-işitsel deneyimi ve taraftarların, özel yayıncı kanalların ve dijital platformların futbolu takip etme biçimini geliştirmeye yönelik kararlılığını da güçlendiriyor.


La liga Connected BallGOAL AR


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