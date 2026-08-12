LaLiga EA Sports, tüm maçlarında «bağlantılı top» (Connected Ball) teknolojisini uygulayan ilk futbol ligi oldu

LaLiga, ağustos ayında «Bağlantılı Top» (Connected Ball) teknolojisini geniş çapta uygulayan dünya çapındaki ilk profesyonel ulusal futbol ligi olacak. Bu teknoloji, LaLiga EA Sports'un tüm maçlarında kullanılacak ve video yardımcı hakem (VAR) ile yarı otomatik ofsayt (SAOT) teknolojileriyle birlikte entegre edilecek. Böylece LaLiga'nın futboldaki inovasyon, teknolojik gelişim ve müsabaka dürüstlüğü alanında küresel öncü konumu pekişmiş olacak.





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Bu girişim aynı zamanda LaLiga'nın görsel-işitsel deneyimi ve taraftarların, özel yayıncı kanalların ve dijital platformların futbolu takip etme biçimini geliştirmeye yönelik kararlılığını da güçlendiriyor.





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