Lakja, Yamal'a meydan okuyor: "Dünya Kupası finalinde seninle karşılaşmayı umuyorum, böylece kararının ne kadar doğru olduğunu anlarsın"

Fouzi Lekjaâ, Fas Futbol Federasyonu Başkanı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın başlamasının ardından İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'a meydan okudu.

Fas Futbol Federasyonu, Lamine Yamal'ı Atlas Aslanları'na katmaya çalıştı, ancak Barcelona'nın yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nda birlikte mücadele edeceği İspanya'yı temsil etmeyi tercih etti.

Fas, Brezilya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yaptı ve dün Atlas Aslanları'nın sergilediği performansa dünya çapında övgüler yağarken, galibiyete çok yaklaştı.

Fouzi Lekjaa, Fas'ın 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşmasını istediğini söyledi.

"Al Jazeera 360" platformuna yaptığı açıklamada alaycı bir tonla, bu finali izlemek istediğini, çünkü Amin Yamal'a İspanya milli takımında oynamaya karar vermesinin doğru bir karar olup olmadığını kanıtlamak istediğini ekledi.

İspanya'da doğan ve babası Faslı olan futbolcunun seçimini saygıyla karşıladığını vurgulayan Lekja, ona başarılar diledi.

Fas Futbol Federasyonu, Barcelona oyuncusunu Fas milli takımına katmaya çalışmış ve Fas ile İspanya'da onunla birkaç toplantı yapmıştı, ancak sonunda onu ikna edemedi ve oyuncu İspanya milli takımını seçti.

2024 yılında Marca gazetesi ile yapılan bir röportajda Lekjaa şunları söyledi: "Ailesiyle (babası Faslı, annesi Ekvator Ginesi'nden) görüştük... Projemizi ona ve ailesine sunduk, ancak Lamine zaten İspanya'ya gitmeye karar vermişti. Ona işinde başarılar diledik. İspanya ile Fas'ı sadece 14 kilometre ayırıyor ve bu tür şeylerin olması doğal."

Ayrıca Fas Futbol Federasyonu'nun oyuncuya Fas futbolu projesini ve hedeflerini sunduğunu, kararını saygıyla karşıladıklarını ve kendisine başarılar dilediklerini de sözlerine ekledi.