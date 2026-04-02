Lakja, Fas'taki sessizliği bozdu: Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğun meşruiyetini kanıtlayan kesin delillerim var

2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili olayların yol açtığı haftalar süren hukuki ve medyatik tartışmaların ardından, Fas Futbol Federasyonu resmi sessizliğini bozarak, "kesin kanıt" olarak nitelendirdiği belge ve kayıtlara dayanarak kıtasal şampiyonluk unvanı üzerindeki haklarını koruduğunu vurguladı.

"Foot Mercato" ağının aktardığı geçen Perşembe günkü açıklamalarında, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lekjaa şunları söyledi: "Fas'ın ikna edici ve belgelenmiş argümanları var. Olayla ilgili tüm unsurlar, yürürlükteki yasalara tamamen uygun olarak, hem resmi raporlar hem de görüntülü kayıtlar aracılığıyla titizlikle belgelenmiştir."

Lakja, "Senegal milli takımının çekilme kararı, maç hakeminin raporuna dayanarak resmi olarak teyit edilmiştir. Ayrıca, çekilme anını ve buna ilişkin koşulları belgeleyen kayıtlar da mevcuttur" diye ekledi.

Lakja, "Senegal'in çekilmesinin teyidi, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Yönetmeliği'nin 84. maddesinin gerekliliklerine tabidir. Bu, Konfederasyon'un Fas'ın 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde galibiyetini teyit etmek için kabul ettiği yasal metindir" diye açıkladı.

Lakja, Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesine rağmen Fas'ın maçı tamamlamayı kabul ettiğini, çünkü maçı yeniden başlatmayı reddetmenin Fas milli takımını disiplin cezasına maruz bırakacağını açıkladı.

Rabat'ta Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası final maçı, tartışmalı ve dramatik bir atmosferde geçti.

Senegal uzatmalarda bir gol öne geçmişti, ancak hakem normal sürenin son dakikalarında "VAR" teknolojisine başvurduktan sonra Fas'a bir penaltı verdi.

Senegallılar bu karara şiddetle itiraz etti ve bu durum, teknik direktörün oyuncularından birkaç dakikalığına sahayı terk etmelerini istemesine neden oldu.

Takım kaptanı Sadio Mané'nin müdahalesi üzerine oyuncular sahaya geri döndü ve Brahim Díaz penaltıyı kaçırdı. Maç, Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Maçtan yaklaşık iki ay sonra, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Komitesi, Fas Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etti.

Komite, yarışma yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerine dayanarak, Senegal milli takımının maçtan çekildiğini kabul etmeye, sonucu Fas'ın 3-0 galibiyeti olarak kaydetmeye ve Fas'a resmi olarak şampiyonluk unvanını vermeye karar verdi.

Senegal Futbol Federasyonu ise kararı reddettiğini ve kararı "adaletsiz ve emsalsiz" bulduğu gerekçesiyle Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacağını açıkladı.