Fouzi Lekjaâ, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı, Fas'ın Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) içinde geniş bir nüfuza sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Lakja, "Al Jazeera 360" platformunda yayınlanan "Maghreb" programında yaptığı televizyon röportajında, Krallığın Afrika komitelerinde hiçbir çalışanı veya gerçek bir temsilcisi olmadığını ve "ayrıcalıklar" olarak nitelendirilen şeyin, diğerlerinin düzenlemekten kaçındığı turnuvalara ev sahipliği yapmakla sınırlı olduğunu vurguladı.

"Fas'ın CAF içinde hiçbir çalışanı ve çeşitli komitelerinde hiçbir temsilcisi yok" diyen Lekja, Fas'ın kıtasal federasyonun kilit noktalarında hakimiyet kurduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı ve alaycı bir tonla "Hangi nüfuzdan bahsediyorsunuz?" diye ekledi.

Lakja, Fas'ın CAF'tan elde ettiği tek şeyin, kimsenin düzenlemek istemediği spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak olduğunu açıklayarak, "CAF'ın bize bu nüfuz karşılığında verdiği ayrıcalıklar, Fas'ın kimsenin düzenlemek istemediği etkinliklere ev sahipliği yapmasıdır" dedi.

CAF'ın Maliye Komitesi başkanlığıyla ilgili olarak Lekja, bu görevin kendisine siyasi nüfuzun bir sonucu olarak değil, finans sektöründeki mesleki geçmişi nedeniyle verildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Fas sadece bir komiteye başkanlık ediyor, o da Maliye Komitesi. Bu görev bana finans sektöründeki mesleki geçmişim nedeniyle verildi." Ardından kararlı bir şekilde şunları ekledi: "Eğer bu bir nüfuz olarak kabul ediliyorsa, bu komite bile bu sınıflandırmaya layık değildir," diyerek, mesleki yeterliliğin kriter olduğunu, siyasi etkinin değil, açıkça belirtti.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı, açıklamalarının sonunda bu iddiaların gerçeklerden çok uzak olduğunu vurgulayarak, Fas'ın Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı komitelerin yönetiminde veya üyeliğinde, tasvir edildiği şekilde yer almadığını vurguladı.