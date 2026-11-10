Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", bugün salı günü, 2026 yılı Afrika'nın En İyileri ödül törenini gelecek 2 Aralık çarşamba günü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenleyeceğini açıkladı. Tören, 2014 sürümünden bu yana ilk kez bu şehre dönmüş oluyor.

Ulusal Tiyatro olarak bilinen Profesör Wole Soyinka Kültür ve Sanat Merkezi'nin, en başta Afrika'nın en iyi erkek ve kadın oyuncusu ödüllerinin yanı sıra en iyi teknik direktör, kaleci, genç oyuncu, kulüp ve milli takım ödüllerini de kapsayan 18 farklı kategorideki ödül törenine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Afrika Konfederasyonu, oylama sürecinin hâlihazırda başladığını ve bu ayın 5 ile 20 Kasım'ı arasında, üye federasyonların ve kulüplerin, ayrıca oylamaya hak kazanan teknik direktörler ile takım kaptanlarının katılımıyla devam edeceğini açıkladı. Konfederasyon, oyunun farklı taraflarını sürece dahil ederek ve sonuçların dürüstlüğü için bağımsız bir takip mekanizmasından yararlanarak adaleti ve şeffaflığı sağlamaya önem verdiğini vurguladı.

Salah'ın yokluğu ve dikkat çeken Fas varlığı

2026 yılı Afrika'nın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterilenler listesinde, Paris Saint-Germain yıldızı Achraf Hakimi, Real Madrid kanat oyuncusu Brahim Díaz ve Bayern Münih forveti İsmail Saibari'den oluşan üçlüyle güçlü bir Fas varlığı göze çarptı. Öte yandan Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah listede yer almadı.

En iyi mücadelesinde 4 Arap yetenek

Afrika'nın en iyi genç oyuncusu ödülü düzeyinde ise Arap varlığı dört isimle ortaya çıktı: Manchester City yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi, Barcelona oyuncusu Mısırlı Hamza Abdelkerim, Hollanda ekibi Ajax oyuncusu Faslı Abdellah Ouazane ve Alman ekibi Bayer Leverkusen yıldızı Cezayirli Ibrahim Maza.

Zamalek, en iyi kulüp ödülü için yarışıyor

Afrika'nın en iyi kulübü kategorisinde ise liste 10 kulüp içeriyor; başında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ve Cezayir ekibi USM Alger geliyor. Bunların yanı sıra Chabab Belouizdad, Faslı üçlü Royal Army, Olympic Safi ve Renaissance Berkane, Mısır ekibi Zamalek, Demokratik Kongo'dan ASEC Mimosas, Sudan ekibi El-Hilal ve Tunus ekibi Espérance de yer alıyor.

En iyi teknik direktör mücadelesinde Mısır varlığı

Afrika'nın en iyi teknik direktörü ödülünde ise Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan ve Zamalek teknik direktörü Moatamed Gamal'ın katılımıyla, ayrıca Fas Milli Takımı eski teknik direktörü Faslı Walid Regragui ile Fas'ın mevcut teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin de aralarında bulunmasıyla bir Arap rekabetine sahne oluyor.

Shobeir ve El-Mehdi Soulimane güçlü bir rekabette

En iyi kaleci ödülünde ise Mısırlı ikili Al Ahly kalecisi Mostafa Shobeir ve Zamalek kalecisi El-Mehdi Soulimane; bunların yanı sıra Suudi Arabistan ekibi El-Hilal kalecisi Faslı Yassine Bono, aynı ülkeden Royal Army kalecisi Ahmed Reda Tagnaouti, USM Alger kalecisi Cezayirli Oussama Benbot ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli kalecisi Senegalli Édouard Mendy yarışıyor.

Trezeguet ve Shehata kıta içi en iyi oyuncu mücadelesinde

Afrika kıtası içindeki en iyi oyuncu ödülüne gelince, liste bir dizi Arap ismi içeriyor; en başta Al Ahly'nin eski, Suudi Arabistan ekibi Al-Riyadh'ın mevcut oyuncusu Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet ve Zamalek orta saha oyuncusu Mısırlı Mohamed Shehata geliyor. Bunların yanı sıra Royal Army'nin eski, Katar ekibi Al-Shamal'ın mevcut oyuncusu Faslı Mohamed Rabie Hrimat, Renaissance Berkane oyuncusu Faslı Mounir Chouiar ve Olympic Safi oyuncusu Faslı Soufiane El Moudane yer alıyor.

Böylece Afrika taraftarları, bireysel ve takım ödülleri için güçlü bir rekabetin ve çeşitli kategorilerde dikkat çeken bir Arap varlığının ortasında, gelecek aralıkta yapılacak Lagos törenini bekliyor. Mohamed Salah'ın yokluğu ise aday listelerinin en dikkat çekici sürprizi olmayı sürdürüyor.