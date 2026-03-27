Sosyal medyada büyük yankı uyandıran LABUBU, ABD, Meksika ve Kanada’da futbolun hakim olacağı yaz sezonu için tam zamanında 2026 FIFA Dünya Kupası’na özel yepyeni bir koleksiyon piyasaya sürdü. Koleksiyon, koleksiyoncuların ilgisini çeken karakterlerin kültürü ile futbolseverlerin tutkusunu harmanlayarak, Vinil Peluş Kolye Anahtarlık, Vinil Peluş Bebek ve FIFA Serisi Yaşam Tarzı Koleksiyonu’nu içeriyor.

Vinil Peluş Bebek, profesyonel maç kıyafeti giymiş, mini futbol ayakkabıları ve canlı renkli forması ile ikonik FIFA Dünya Kupası kupasını tutan bir LABUBU'yu tasvir ediyor. Tasarım, her taraftarın hayalini kurduğu zafer anını yansıtıyor: takımınızın kupayı kazanması. THE MONSTERS'ın yaramaz ve eğlenceli kişiliğini yüksek enerjili futbol taraftarlığıyla harmanlayan bu özel sürüm figür, 2026 turnuvasının ruhunu koleksiyonluk bir hatıra olarak yansıtıyor.

Pop Mart

Vinil Peluş Kolye Anahtarlık, fermuarlı bir keseye sahip peluş bir kolye olarak LABUBU'yu sergiliyor. Top şeklindeki karakter, futbol motifli yumuşak bir kordonun ucunda asılı duruyor, LABUBU'nun yaramaz kişiliğini yansıtıyor ve tasarımı serinin küresel maç günü ruhuyla birleştiriyor.

Ayrıca hayranlar, THE MONSTERS × FIFA Serisi Yaşam Tarzı Koleksiyonu’ndaki çeşitli aksesuarlar arasından seçim yapabilirler. Bu koleksiyon, bir futbol maçının yaşattığı duygusal yolculuk göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Günlük kullanım için koleksiyon parçaları arasında şunlar yer almaktadır: Kolye Ucu Anahtarlıklar, Mini Kolye Ucu Işıklı Sürpriz Kutusu, Şişe Açacağı Buzdolabı Mıknatısı, Cam Bardak Serisi ve Futbol Mini Çanta Serisi.

Pop Mart

POP MART Americas Lisanslama Müdürü Emily Brough, "Bu, THE MONSTERS'ın ilk resmi spor işbirliğidir ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek tarihi Dünya Kupası'nda FIFA ile birlikte olmaktan dolayı çok heyecanlıyız," dedi. “Spor dünyası karakterlerimizi pek çok yaratıcı şekilde benimsedi ve biz de bu sevgiye karşılık vermekten büyük heyecan duyuyoruz. LABUBU'yu sahaya taşıyarak, hayranlığı, birlikteliği ve büyük hayaller kurmayı kutluyoruz.”

İşbirliği, 2 Nisan saat 22:00'de (ET) ABD'de çevrimiçi olarak piyasaya sürülecek ve 3 Nisan'dan itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

