Barcelona oyuncusu Gerard Martin, teknik direktörü Hans Flick’in, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı oynanacak kritik maç için hazır olacağı yönündeki beklentilerini doğruladı. Buna karşın takım arkadaşı Marc Bernal’ın yokluğu kesinleşti.

Martin, La Liga’da Barcelona–Espanyol derbisinde devre arasında sahayı terk etmek zorunda kalınca dün cumartesi endişe yaratmıştı.

Ancak “Sport” gazetesi bugün pazar günü, herhangi bir sakatlığının olmadığını ve oyuncunun oyundan alınmasının yalnızca tedbir amaçlı olduğunu doğruladı. Kulüp içinde de fiziksel durumu konusunda sakin bir hava hâkim.

Bugünkü yenilenme antrenmanında bek ayrı çalışarak spor salonunda idman yaptı; bacaklarındaki yükü azaltmak için böyle bir program uygulandı. Bu da Atletico Madrid’e karşı normal şekilde oynama ihtimalini güçlendirdi.

Plan, seyahatten önce yapılacak son idmanda takımla çalışmalara katılması ve Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkmak için skoru çevirmek zorunda olduğu bu önemli maça hazır olması yönünde.

Flick, Espanyol maçının ardından dün Barcelona taraftarlarını rahatlatmış ve oyuncunun durumu hakkında iyimser konuşarak “Bence ciddi bir sakatlık değil. Salı günü oynayabileceğini düşünüyorum” demişti.

Son anda herhangi bir sürpriz yaşanmazsa, tüm göstergeler onun Atletico Madrid karşısında ilk 11’de oynamaya hazır olduğuna işaret ediyor.

İlk maçta kırmızı kart gören Pau Cubarsi ile savunmada ikili oluşturamayacak olmasına rağmen, Martin’in stoperde ilk 11’de yer alması kuvvetle muhtemel.

Geçen hafta sakatlanan Marc Bernal ise henüz takımla antrenmanlara katılmadı.

Kulüp, salı günü Atletico Madrid maçından sonra geri dönmesini hâlâ umut ediyor; tamamen hazır olmadan dönüşünü hızlandırmanın ya da onu riske atmanın bir anlamı yok.

Plan, çarşamba günü geri dönmesi ve 22’sinde “Spotify Camp Nou”da Celta Vigo’ya karşı oynanacak lig maçının hazırlıklarına başlaması.