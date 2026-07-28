La Perle by Dragone biletleri nasıl alınır: Al Habtoor City tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dubai, mümkün olanın sınırlarını zorlamasıyla bilinen bir şehir ve bunun en çarpıcı örneklerinden biri de La Perle by Dragone.

Al Habtoor City’nin kalbinde yer alan bu yerçekimine meydan okuyan, suyla beslenen başyapıt, Orta Doğu’da eğlence anlayışını yeniden tanımladı.

Cirque du Soleil ile yaptığı çalışmalarla tanınan efsanevi sanat yönetmeni Franco Dragone tarafından yaratılan La Perle Dubai, nefes kesen akrobasi gösterilerini son teknolojiyle bir araya getiriyor. Tüm bunların merkezinde ise saniyeler içinde kuru zeminden ıslak zemine dönüşebilen 270 derecelik bir aqua sahne yer alıyor.

GOAL, bu görkemli su yolculuğunu kaçırmamanız için en güncel gösteri tarihlerini, en rekabetçi bilet fiyatlarını ve şu anda internetten satın alabileceğiniz en güvenilir noktaları bir araya getirdi.

La Perle Dubai by Dragone ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler Çar - Paz: 18.30 & 21.00 La Perle by Dragone Canlı Gösterisi Al Habtoor City, Dubai Biletler

La Perle Dubai biletleri nereden alınır?

La Perle için bilet satın almanın en güvenli ve en verimli yolu, resmi biletleme ortağı olan Platinumlist üzerinden işlem yapmaktır.

Bu platform anlık müsaitlik bilgisi sunar ve salondaki dijital harita üzerinden koltuklarınızı seçmenize olanak tanır. Resmi bağlantı üzerinden satın alma yapmak, doğrulanmamış üçüncü taraf sitelerde sıkça görülen gizli fiyat artışları olmadan doğru ücreti ödemenizi sağlar.

Teknik olarak Al Habtoor City içindeki gişeden de bilet alabilirsiniz, ancak gösteri gününe kadar beklemenizi kesinlikle önermiyoruz. La Perle, özellikle daha uygun fiyatlı oturma kategorilerinde sık sık tükeniyor.

İnternetten önceden rezervasyon yaparak yalnızca yerinizi garanti altına almakla kalmaz, aynı zamanda çoğu zaman sadece online sunulan özel indirimlere ve erken rezervasyon fırsatlarına da erişebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzdaki e-bilet, gösteri gecesinde çok daha sorunsuz bir giriş deneyimi sağlar.

La Perle Dubai biletleri ne kadar?

La Perle, her bütçeye hitap edecek şekilde tasarlanmış kademeli bir oturma sistemi sunuyor. Salon yalnızca 14 sıradan oluşacak şekilde tasarlandığı için, en uygun fiyatlı koltuklar bile 270 derecelik sahneyi harika bir açıdan izleme imkanı veriyor. Büyük bir bedel ödemeden bu büyüyü yaşamak isteyenler için en iyi fiyat-performans seçenekleri olarak Bronze ve Silver kategorilerine odaklanmak istiyoruz.

Bronze (En ucuz seçenek): 220 AED 'den başlıyor. Bunlar en bütçe dostu biletler ve genellikle sahnenin en sağında ve en solunda yer alıyor. Hava akrobasisini ve suya dalışları maliyetin çok daha küçük bir kısmıyla izlemek için inanılmaz bir bakış açısı sunuyorlar.

'den başlıyor. Bunlar en bütçe dostu biletler ve genellikle sahnenin en sağında ve en solunda yer alıyor. Hava akrobasisini ve suya dalışları maliyetin çok daha küçük bir kısmıyla izlemek için inanılmaz bir bakış açısı sunuyorlar. Silver: 270 AED 'den başlıyor. Bu koltuklar merkezi konumda bulunuyor ve tüm aqua sahne ile motosiklet küresini kuşbakışı izlemek için mükemmel bir görüş sunuyor.

'den başlıyor. Bu koltuklar merkezi konumda bulunuyor ve tüm aqua sahne ile motosiklet küresini kuşbakışı izlemek için mükemmel bir görüş sunuyor. Gold: 380 AED 'den başlıyor. Bu ayrıcalıklı koltuklar sahneye daha yakın konumda yer alıyor ve sizi gösterinin en büyük anlarından bazıları için doğrudan sıçrama alanına taşıyor.

'den başlıyor. Bu ayrıcalıklı koltuklar sahneye daha yakın konumda yer alıyor ve sizi gösterinin en büyük anlarından bazıları için doğrudan sıçrama alanına taşıyor. Platinum: 570 AED 'den başlıyor. Bu kategoriye vale park hizmeti ve gösteri öncesinde ücretsiz atıştırmalıklar ile içeceklerin sunulduğu VIP lounge erişimi dahil.

'den başlıyor. Bu kategoriye vale park hizmeti ve gösteri öncesinde ücretsiz atıştırmalıklar ile içeceklerin sunulduğu VIP lounge erişimi dahil. VIP:810 AED'den başlıyor. En üst düzey lüks deneyim. Konforlu koltuklar, 50 AED'lik ürün kuponu ve gurme ikramların sunulduğu tam VIP lounge erişimi içeriyor.

Akşamı tam anlamıyla dışarıda geçirmek isteyenler için Dinner & Show Package, öne çıkan bir fırsat. Yaklaşık 414 AED'den başlayan fiyatlarla Silver biletinizi, BQ French Kitchen veya World Cut Steakhouse gibi Al Habtoor City’nin seçkin restoranlarından birinde sunulan üç servislik bir yemekle birleştirebilirsiniz. Bu, maliyetleri yönetilebilir seviyede tutarken deneyiminizi yükseltmenin çoğu zaman en akıllı yolu oluyor.

Al Habtoor City hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Habtoor City, Dubai Water Canal kıyısında yer alan dev bir lüks yaşam merkezi. Özel olarak inşa edilen La Perle tiyatrosu, dünya standartlarındaki üç otelin arasında konumlanıyor: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai ve Habtoor Palace Dubai. Bu da mekanı son derece kolay bulunur hale getirirken gösteri öncesi ve sonrası için çok sayıda yemek seçeneği sunuyor.

Arabayla geliyorsanız mekan, Sheikh Zayed Road'un (E11) hemen dışında yer alıyor. Al Habtoor City tabelalarını takip edin; tiyatro girişinde vale park hizmeti mevcut ve VIP ile Platinum bilet sahipleri için ücretsiz. Ayrıca çevrede geniş ücretli RTA otopark alanları da bulunuyor. Dubai Metro’yu kullanacaklar için en yakın istasyon Red Line üzerindeki Business Bay. Buradan tiyatroya ulaşmak için kısa bir 5 dakikalık taksi yolculuğu ya da kanal boyunca 15 dakikalık bir yürüyüş yeterli.

La Perle için kıyafet kuralı smart-casual. Smokin giymeniz gerekmese de sorunsuz bir giriş için plaj kıyafetlerinden veya parmak arası terliklerden kaçının. Gösteri başlamadan en az 45 ila 60 dakika önce gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bu size fiziksel hatıraları teslim almak, tiyatro barında bir içecek içmek ve sahneye 2,7 milyon litre su dolmaya başlamadan önce koltuğunuza yerleşmek için bolca zaman tanır. Unutmayın, gösteri başladıktan sonra geç kalan izleyiciler, sanatçıları ve diğer konukları rahatsız etmemek için yalnızca performanstaki uygun bir ara sırasında içeri alınıyor.