La Perle by Dragone biletleri nasıl alınır: Al Habtoor City gösteri tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dubai, sınırları zorlamasıyla tanınan bir şehirdir ve bu özellik hiçbir yerde La Perle by Dragone’da olduğu kadar belirgin değildir.

Al Habtoor City'nin kalbinde yer alan bu yerçekimine meydan okuyan, su temalı şaheser, Orta Doğu'da eğlencenin tanımını yeniden yazmıştır.

Cirque du Soleil ile yaptığı çalışmalarla ünlü efsanevi sanat yönetmeni Franco Dragone tarafından yaratılan La Perle Dubai, nefes kesici akrobasi gösterilerini en son teknolojiyle birleştiriyor. Tüm gösteri, saniyeler içinde kuru bir sahneden ıslak bir sahneye dönüşen 270 derecelik bir su sahnesi etrafında şekilleniyor.

GOAL, bu muhteşem su yolculuğunu kaçırmamanız için en güncel gösteri tarihlerini, en rekabetçi bilet fiyatlarını ve şu anda çevrimiçi satın alabileceğiniz en güvenilir yerleri sunar.

La Perle Dubai by Dragone ne zaman?

Tarih ve Saat Program Yer Bilet Çar - Pazar: 18:30 ve 21:00 La Perle by Dragone Canlı Gösterisi Al Habtoor City, Dubai Bilet

La Perle Dubai biletleri nereden alınır?

La Perle için bilet satın almanın en güvenli ve verimli yolu, resmi bilet satış ortağı Platinumlist'tir.

Bu platform, gerçek zamanlı bilet durumunu gösterir ve tiyatronun dijital haritasından istediğiniz koltukları seçmenize olanak tanır. Resmi bağlantı üzerinden satın alma işlemi, doğrulanmamış üçüncü taraf sitelerde sıklıkla rastlanan gizli fiyat artışları olmadan doğru fiyatı ödediğinizden emin olmanızı sağlar.

Teknik olarak Al Habtoor City'deki gişeden bilet satın alabilirsiniz, ancak gösteri gününe kadar beklemenizi kesinlikle önermiyoruz. La Perle biletleri, özellikle daha uygun fiyatlı koltuklar, sıklıkla tükenmektedir.

Önceden çevrimiçi rezervasyon yaparak, sadece yerinizi garantilemekle kalmaz, aynı zamanda gişede bulunmayan, yalnızca çevrimiçi olarak sunulan özel indirimlerden ve erken rezervasyon fırsatlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzda e-biletinizin olması, gösteri gecesi çok daha sorunsuz bir giriş deneyimi sağlar.

La Perle Dubai biletleri ne kadar?

La Perle, her bütçeye uygun olacak şekilde tasarlanmış kademeli bir koltuk sistemi sunuyor. Tiyatro sadece 14 sıra içerecek şekilde tasarlanmıştır; bu sayede en uygun fiyatlı koltuklar bile 270 derecelik sahnenin muhteşem manzarasını sunuyor. Yüksek bir fiyat etiketi olmadan bu büyüyü yaşamak isteyen hayranlar için en uygun fiyatlı seçenekler olarak Bronz ve Gümüş kademelerine odaklanmak istiyoruz.

Bronz (En Ucuz Seçenek): 220 AED 'den başlayan fiyatlarla. Bunlar, genellikle sahnenin en sağında ve solunda bulunan, en uygun fiyatlı biletlerdir. Çok düşük bir maliyetle hava akrobasi gösterileri ve su dalışlarını izlemek için inanılmaz bir perspektif sunarlar.

Gümüş: 270 AED 'den başlayan fiyatlarla. Bu koltuklar merkezi bir konumdadır ve tüm su sahnesini ve motosiklet küresini kuşbakışı olarak mükemmel bir şekilde görmenizi sağlar.

Altın: 380 AED 'den başlayan fiyatlarla. Bu ayrıcalıklı koltuklar sahneye daha yakındır ve gösterinin en heyecan verici anlarında sizi su sıçrama bölgesinin tam ortasına yerleştirir.

Platin: 570 AED 'den başlayan fiyatlarla. Bu kademede vale park hizmeti ve gösteri öncesinde ücretsiz atıştırmalık ve içeceklerin sunulduğu VIP salonuna erişim dahildir.

VIP: 810 AED'den başlayan fiyatlarla. En üst düzey lüks deneyim. Konforlu koltuklar, 50 AED değerinde ürün kuponu ve gurme ikramların sunulduğu VIP salonuna tam erişim dahildir.

Tam bir akşam dışarı çıkmak isteyenler için AkşamYemeği ve Gösteri Paketi öne çıkan bir fırsattır. Yaklaşık 414 AED'den başlayan fiyatlarla, Silver biletinizi BQ French Kitchen veya World Cut Steakhouse gibi Al Habtoor City'nin seçkin restoranlarından birinde üç çeşit yemekle birleştirebilirsiniz. Bu, maliyetleri makul seviyede tutarken deneyiminizi yükseltmenin genellikle en akıllıca yoludur.

Al Habtoor City hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Habtoor City, Dubai Su Kanalı'nın kıyısında yer alan devasa bir lüks simge yapıdır. Özel olarak inşa edilen La Perle tiyatrosu, üç dünya standartlarında otelin arasında yer almaktadır: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai ve Habtoor Palace Dubai. Bu sayede mekanı bulmak son derece kolaydır ve gösteri öncesi ve sonrası için zengin bir yemek seçenekleri yelpazesi sunulmaktadır.

Araçla geliyorsanız, mekan Sheikh Zayed Road (E11) yolunun hemen yanında yer almaktadır. Al Habtoor City tabelalarını takip edin; tiyatro girişinde vale park hizmeti mevcuttur (VIP ve Platinum bilet sahipleri için ücretsizdir) ve çevrede geniş bir ücretli RTA otoparkı bulunmaktadır. Dubai Metrosu'nu kullananlar için en yakın istasyon, Kırmızı Hat üzerindeki Business Bay'dir. Oradan tiyatroya taksiyle 5 dakika veya kanal boyunca yürüyerek 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

La Perle için kıyafet kuralı şık-rahat giyimdir. Smokin giymenize gerek yoktur, ancak sorunsuz bir giriş için plaj kıyafetleri veya parmak arası terliklerden kaçının. Gösterinin başlamasından en az 45 ila 60 dakika önce gelmenizi öneririz. Bu, 2,7 milyon litre su sahneyi doldurmaya başlamadan önce hediyelik eşyalarınızı almanız, tiyatro barında bir içki içmeniz ve koltuğunuza yerleşmeniz için size bolca zaman tanır. Unutmayın, gösteri başladıktan sonra, sanatçıları ve diğer konukları rahatsız etmemek için geç gelenler sadece gösteride uygun bir ara verildiğinde salona alınır.