La Masia şampiyonluğu garantiledi... Barcelona, Dünya Kupası finalini daha başlamadan nasıl kazandı?

Arjantin ve İspanya’nın 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesi sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda on yıllardır modern futbolun çehresini şekillendiren tek bir futbol okulunun hakimiyetine dair yeni bir kanıt niteliğinde.

Dünya, Messi, Yamal ve iki nesil arasındaki rekabetten bahsetmekle meşgulken, Barcelona spot ışıklarının uzağında duruyor; ancak maçın başlama düdüğü çalınmadan önce en büyük kazanan belki de o olabilir.

Çünkü beklenen final sadece iki milli takımı bir araya getirmekle kalmıyor, aynı yerden yetişen, aynı ilkeleri öğrenen ve bir akademiden futbol tarihinin en büyük yeteneklerini üreten bir fabrikaya dönüşen “La Masia” felsefesini benimsemiş seçkin oyuncuları da bir araya getiriyor.

Şampiyonun kim olacağı bir yana, kupa çoktan belirlenmiş gibi görünüyor... ama Barcelona adına.

La Masia… Finalin iki tarafını da yetiştiren fabrika

İki kadroya hızlıca bakıldığında, Barcelona’nın izinin Dünya Kupası tarihinde neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şekilde mevcut olduğu ortaya çıkıyor.

Arjantin kadrosunda, Katalan akademisinin en büyük mezunu ve hem kulübün hem de tüm futbol tarihinin bir ikonu haline gelen Lionel Messi yer alıyor. İspanya milli takımı ise final maçına, Barcelona’nın 10 numaralı forması giyen Lamine Yamal’ın başını çektiği, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Marc Cucurella ve Eric García gibi çok sayıda La Masia mezununa güvenerek çıkıyor.

Burada söz konusu olan, kadroyu tamamlayan ya da yedek kulübesinde oturan oyuncular değil; her iki milli takımın da belkemiğini oluşturan isimlerdir. Bu da La Masia’yı, sahada herhangi bir forma giymemesine rağmen finalin en etkili unsuru haline getiriyor.

Ustadan varise

Finalin belki de en heyecan verici hikayesi, Messi ile Yamal’ı bir araya getirecek olan karşılaşma olabilir; çünkü bu, Dünya Kupası şampiyonluğu için rekabetin sınırlarını aşıyor.

Messi, Barcelona’nın tarihini değiştiren ve akademiden yetişen her yeteneğin ilk referans noktası haline gelen oyuncudur. Yamal ise, küçük yaşta olağanüstü bir karaktere ve en önemli maçlarda fark yaratma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladıktan sonra, Katalan taraftarların önümüzdeki on yıl boyunca kulübü yönetmesi için umut bağladıkları bir projedir.

Yamal, Messi’nin kendisi için bir rol model olduğunu hiçbir zaman gizlemedi; hatta, en büyük olarak gördüğü oyuncuyla Dünya Kupası finalinde karşılaşmayı hayal ettiğini defalarca vurguladı; zira onun gibi bir oyuncunun karşısında oynamak, hiçbir futbolcunun kariyerinde bir daha tekrarlanmayacak bir anı temsil ediyor.

Böylece dünya, olağanüstü bir manzaraya tanık oluyor: Kariyerini en değerli şampiyonluklarla taçlandırmak isteyen usta ile kendi efsanesinin ilk bölümünü yazmaya çalışan varis karşı karşıya geliyor.

Barcelona… Sonuç ne olursa olsun kazanan

Bu gece ister Messi’nin kupayı kaldırmasıyla ister Yamal ve İspanya’nın kutlamalarıyla sona ersin, en büyük kazanan yine Barcelona olacak.

Arjantin’in kazanması durumunda kulüp, formalarını giyen en büyük oyuncunun mirasına yeni bir dünya şampiyonluğu eklediğini ve 39 yaşında bile hâlâ fark yaratabileceğini kanıtladığını görmüş olacak.

Öte yandan, şampiyonluk İspanya’nın yüzüne gülerse, Barcelona, çok sayıda oyuncusunun genç bir milli takımı dünyanın zirvesine taşımasıyla, projesinin geleceği için olabilecek en büyük reklamı almış olacak; bu da La Masia’nın hâlâ futbol dünyasının en iyi yetenek fabrikası olduğunu teyit eden bir mesaj olacaktır.

Belki de bu nedenle, dünyadaki hiçbir kulüp bir Dünya Kupası finalini bu kadar sakin ve memnuniyetle yaşamıyor; çünkü her iki taraf da kulübün tarihinin bir parçasını taşıyor, maçın kahramanları ise kulübün akademisinin yetiştirdiği oyuncular ve kupa, nihayetinde manevi olarak hikayenin başladığı yere, La Masia’ya geri dönecek.