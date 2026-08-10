İspanyol Marc Cucurella, Real Madrid'e transfer olmasının ardından hislerini anlattı ve futbol kariyerine Barcelona'nın akademisi "La Masia" içinde başlamış olmasına rağmen, kraliyet kulübünün formasını giymenin kariyerinde istisnai bir an olduğunu vurguladı.

Cucurella, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Madrid ile ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı ve ardından takımın yeni oyuncusu olarak ilk açıklamalarını yaptı.

Cucurella, Marca gazetesi'nin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu bir gurur. Sanırım çok az insan bu formayı giydiklerini söyleyebilir. Büyük efsaneler izledik, bu köklü bir tarihe sahip bir kulüp ve Avrupa'nın en büyük kulübü."

Şöyle devam etti: "Bugün burada olmam bir ayrıcalık ve onur, her şeyden önce de kariyerim boyunca gösterdiğim tüm bu çabanın bir ödülü. Uzun süre bekledim ve çok uzun sürmüş gibi göründü, ama artık buradayım."

Cucurella, Real Madrid gecelerini hatırlıyor

İspanyol bek, geçtiğimiz yıllar boyunca Real Madrid'in birçok tarihi anını sahanın dışından takip ettiğini, şimdi ise bunlara takımın formasıyla katılma fırsatını yakaladığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Bir seyirci olarak, tüm o büyülü geceleri, Bernabeu'daki geri dönüşleri ve takımın kazandığı tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını gördüm."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyuncu olarak ve futbola başlayan bir çocuk olarak, böyle bir kulüp için oynama fırsatını reddetmek çok zor. Fırsat bana geldi ve bir an bile tereddüt etmedim. Bunu içeriden yaşama ve buna katılma fırsatını elde etmek çok büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda güzel ve önemli bir meydan okuma."

Cucurella'nın Mourinho hakkındaki izlenimi

Oyuncu, Jose Mourinho ile başlangıcı hakkında konuştu ve Portekizli teknik adamın yönetimindeki ilk atmosferin olumlu olduğunu ifade etti.

Şöyle dedi: "Çok fazla güven ve doğallık var. Sahada iyi olduğumuz şeyi yapmalı ve her şeyden önce keyif almalıyız. Sanırım hepimizin istediği şey kazanmak ve harika bir sezon geçirmek."

Ayrıca yeni takım arkadaşlarını tanımaktan duyduğu mutluluğu da dile getirerek şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımı tanımak için gerçekten heyecanlıydım. Bana mesaj gönderdikten sonra bazılarıyla konuştum. Başlangıç çok iyiydi."

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