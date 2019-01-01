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La Liga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)

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La Liga'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(135) Betis - Girona (14:00)

Betis: Pau López, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior, Barragán, Canales, Guardado, Lo Celso, Sanabria, Joaquin

Eksikler : William Carvalho (Cezalı)

Girona: Bono, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Pedro Porro, Granell, Douglas Luiz, Pere Pons, Borja García, Portu, Lozano

Eksikler : Stuani (Cezalı), Ruben Alcaraz (Cezalı), Mojica, Planas, Aday, Roberts

(143) Villarreal - Athletic Bilbao (18:15)

Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Funes Mori, J.Costa; Iborra, Manu Trigueros; Cazorla, Fornals, Toko Ekambi; Gerard Moreno

Eksikler: Marin, Bruno, Morlanes, Victor Ruiz (Şüpheli)

Athletic Bilbao: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Ibai, Muniain, Córdoba; Williams

Eksikler: Aduriz, Lekue, Rico, Raul Garcia, Merino

(149) Levante - Valladolid (20:30)

Levante: Oier, Cabaco, Coke, Róber, Jasón, Toño, Campaña, Rochina, Bardhi, Morales, Roger

Eksikler: Chema, Postigo

Valladolid: Masip, Moi Delgado, Calero, Olivas, Moyano, Anuar, Michel, Toni Villa, Keko, Plano, Enes

Eksikler: Nacho Martinez (Cezalı), Alcaraz (Cezalı), Luismi

(150) Rayo Vallecano - Real Sociedad (20:30)

Rayo: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Imbula, Comesaña, Trejo; Raúl de Tomás

Eksikler: Elustondo

Soceidad: Rulli; Aritz, Llorente, Héctor, Theo; Illarramendi, Sangalli, Merino; Willian José, Oyarzabal, Januzaj

Eksikler: Merino (Cezalı), Gorosabel, Concha, Bautista, Rodrigues, Zurutuza, Merquelanz

(152) Barcelona - Leganes (1h) (22:45)

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Dembele

Eksikler: Samuel Umtiti, Rafinha

Leganes: Cuellar; Juanfran, Tarin, Omeruo, Siovas, Silva; Rodriguez, Perez, Gumbau; En-Nesyri, Braithwaite

Eksikler: Bustinza (Cezalı), Szyamnovski, Rolan, Arnaiz, Perez, Merino, Carrillo

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