La Liga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)
(135) Betis - Girona (14:00)
Betis: Pau López, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior, Barragán, Canales, Guardado, Lo Celso, Sanabria, Joaquin
Eksikler : William Carvalho (Cezalı)
Girona: Bono, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Pedro Porro, Granell, Douglas Luiz, Pere Pons, Borja García, Portu, Lozano
Eksikler : Stuani (Cezalı), Ruben Alcaraz (Cezalı), Mojica, Planas, Aday, Roberts
(143) Villarreal - Athletic Bilbao (18:15)
Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Funes Mori, J.Costa; Iborra, Manu Trigueros; Cazorla, Fornals, Toko Ekambi; Gerard Moreno
Eksikler: Marin, Bruno, Morlanes, Victor Ruiz (Şüpheli)
Athletic Bilbao: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Ibai, Muniain, Córdoba; Williams
Eksikler: Aduriz, Lekue, Rico, Raul Garcia, Merino
(149) Levante - Valladolid (20:30)
Levante: Oier, Cabaco, Coke, Róber, Jasón, Toño, Campaña, Rochina, Bardhi, Morales, Roger
Eksikler: Chema, Postigo
Valladolid: Masip, Moi Delgado, Calero, Olivas, Moyano, Anuar, Michel, Toni Villa, Keko, Plano, Enes
Eksikler: Nacho Martinez (Cezalı), Alcaraz (Cezalı), Luismi
(150) Rayo Vallecano - Real Sociedad (20:30)
Rayo: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Imbula, Comesaña, Trejo; Raúl de Tomás
Eksikler: Elustondo
Soceidad: Rulli; Aritz, Llorente, Héctor, Theo; Illarramendi, Sangalli, Merino; Willian José, Oyarzabal, Januzaj
Eksikler: Merino (Cezalı), Gorosabel, Concha, Bautista, Rodrigues, Zurutuza, Merquelanz
(152) Barcelona - Leganes (1h) (22:45)
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Dembele
Eksikler: Samuel Umtiti, Rafinha
Leganes: Cuellar; Juanfran, Tarin, Omeruo, Siovas, Silva; Rodriguez, Perez, Gumbau; En-Nesyri, Braithwaite
Eksikler: Bustinza (Cezalı), Szyamnovski, Rolan, Arnaiz, Perez, Merino, Carrillo