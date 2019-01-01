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La Liga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (2 Şubat 2019)

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La Liga'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(106) Levante - Getafe (15:00)

Levante: Oier, Cabaco, Postigo, Coke, Jason, Campana, Bardhi, Tono, Rochina, Morales, Roger

Eksikler: Rodriguez, Pier (Cezalı)

Getafe: Soria, Foulquier, Damian, Ignasi, Antunes, Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cristoforo, Mata, Angel

Eksikler: Bergara, Ndiaye, Cabrera (Cezalı), Gonzalez (Cezalı), Dakonam (Cezalı), Shibasaki (Ülkesini milli takımında)

(121) Real Sociedad - Athletic Bilbao (18:15)

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Moreno, Llorente, Hernandez, Merino, Illarramendi, Zurutuza, Januzaj, Jose, Oyarzabal

Eksikler: Moya, Gorosabel, Bautista, Marquelanz

Athletic Bilbao: Herrerin, Capa, Alvarez, Martinez, Yuri, Garcia, Etxebarria, Gomez, Muniain, Cordoba, Williams

Eksikler: Lekue, Aduriz, De Marcos (Cezalı)

(125) Barcelona - Valencia (20:30)

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Rakitic, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho

Eksikler: Umtiti, Rafinha, Dembele, Busquets (Cezalı)

Valencia: Neto, Piccini, Paulista, Garay, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Moreno, Mina

Eksikler: Kondogbia, Guedes, Diakhaby (Cezalı)

(131) Celta Vigo - Sevilla (22:45)

Celta Vigo: Blanco, Mallo, Araujo, Cabral, Junca, Sanchez, Lobotka, Boufal, Mendez, Sisto, Gomez

Eksikler: Costas, Aspas, Hoedt (Cezalı)

Sevilla: Vaclik, Carriço, Kjaer, Gomez, Promes, Banega, Vazquez, Escudero, Sarabia, Ben Yedder, Silva

Eksikler: Vidal, Gnagnon, Navas, Gonalos, Nolito, El Haddadi

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