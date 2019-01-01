La Liga'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (2 Şubat 2019)
(106) Levante - Getafe (15:00)
Levante: Oier, Cabaco, Postigo, Coke, Jason, Campana, Bardhi, Tono, Rochina, Morales, Roger
Eksikler: Rodriguez, Pier (Cezalı)
Getafe: Soria, Foulquier, Damian, Ignasi, Antunes, Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cristoforo, Mata, Angel
Eksikler: Bergara, Ndiaye, Cabrera (Cezalı), Gonzalez (Cezalı), Dakonam (Cezalı), Shibasaki (Ülkesini milli takımında)
(121) Real Sociedad - Athletic Bilbao (18:15)
Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Moreno, Llorente, Hernandez, Merino, Illarramendi, Zurutuza, Januzaj, Jose, Oyarzabal
Eksikler: Moya, Gorosabel, Bautista, Marquelanz
Athletic Bilbao: Herrerin, Capa, Alvarez, Martinez, Yuri, Garcia, Etxebarria, Gomez, Muniain, Cordoba, Williams
Eksikler: Lekue, Aduriz, De Marcos (Cezalı)
(125) Barcelona - Valencia (20:30)
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Rakitic, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho
Eksikler: Umtiti, Rafinha, Dembele, Busquets (Cezalı)
Valencia: Neto, Piccini, Paulista, Garay, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Moreno, Mina
Eksikler: Kondogbia, Guedes, Diakhaby (Cezalı)
(131) Celta Vigo - Sevilla (22:45)
Celta Vigo: Blanco, Mallo, Araujo, Cabral, Junca, Sanchez, Lobotka, Boufal, Mendez, Sisto, Gomez
Eksikler: Costas, Aspas, Hoedt (Cezalı)
Sevilla: Vaclik, Carriço, Kjaer, Gomez, Promes, Banega, Vazquez, Escudero, Sarabia, Ben Yedder, Silva
Eksikler: Vidal, Gnagnon, Navas, Gonalos, Nolito, El Haddadi