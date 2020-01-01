La Liga'da 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İspanyol futbolunda antrenmanlara başlamaya hazırlanan 1. ve 2. liglerdeki takımlarında yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalar çıktı.

Katalonya radyosu RAC1, kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, La Liga'da 3 takımda, 2. ligde de 2 takımda 1'er futbolcuda Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Kovid-19 tanı testleri pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

La Liga yetkilileri, salgınla ilgili ülkedeki mevcut durumu göz önünde tutarak, Kovid-19 testlerinde 25-30 futbolcuda pozitif sonuç çıkma riski bulunduğunu önceden açıklamıştı.

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Testleri pozitif çıkan futbolcuların 14 gün karantinada tutulmaları gerekiyor.

Öte yandan , yapılan tüm testlerin negatif çıktığını ve 8 Mayıs'tan itibaren bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Barcelona, futbolcularını ayırarak tesislerindeki üç ayrı sahada antrenmanlarını yapacak.

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La Liga'nın açıkladığı Kovid-19 protokolü gereği kulüpler sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcu bulundururken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.

Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ertelenen 1.ve 2 liglerdeki kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.