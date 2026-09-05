Real Betis ile Real Madrid arasındaki maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. La Liga'da kullanılan yeni teknoloji, Carlos Espí'nin kaydettiği muhteşem bir golü iptal etti. La Cartuja Stadı'nda oynanan ve Real Betis'in 1-0 kazandığı karşılaşma, son anlardaki iki pozisyon nedeniyle tartışmalara sahne oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, ilk pozisyon, Carlos Espí'nin 87. dakikada oyuna girmesinden birkaç dakika sonra kaydettiği rövaşata golüyle yaşandı. Gol o anda iki takım arasındaki skoru 1-1 anlamına geliyordu.

Hakem Hernández Hernández, top orta sahada bulunmasına rağmen oyunun yeniden başlamasını durdurdu; zira Javier Iglesias Villanueva yönetimindeki video yardımcı hakem odasından pozisyonu incelemek için bir uyarı almıştı.

İnceleme, Real Madrid forvetinin katıldığı atağın başlangıcında bir ofsayt durumu olduğunu ortaya koydu ve bu da golün iptal edilmesine yol açtı.

Galiçya bölgesinden gelen tecrübeli hakem, video hakem teknolojisi odasından verdiği kararda İspanya Birinci Ligi'nde bu sezonun en önemli yeniliklerinden birine dayandı: "algılayıcı top" olarak bilinen, topun içine yerleştirilen çip. Bu teknoloji, şimdiye kadar yarı otomatik ofsayt teknolojisinin dayandığı yönteme kıyasla ofsayt durumlarını çok daha hassas bir şekilde belirlemeye olanak tanıyor.

Bu sistem, video hakem teknolojisi odasına bağlı olup ofsaytın gerçekleştiği kesin anı milimetrik farkla belirliyor; çünkü olası bir ofsayt durumundan önceki kesin temas noktasını tespit ediyor.

Bu teknoloji Real Madrid'in golünün iptal edilmesini sağladığı gibi ilk yarıda da, ilk periyodun son anlarında bir korner atışında devreye girdi.

Hakem Alejandro Hernández Hernández, Real Betis kalecisinin Huijsen'in şutunun kaleye ulaşmasını engellediğini düşünerek başlangıçta korner atışı verdi.

Teknoloji, görüntülerin yanı sıra topun üst direğe çarptığını gösterdi ve sonunda Real Betis lehine kale vuruşu verildi.

Bu, topla temas olup olmadığını anında doğrulayan algılayıcı sayesinde gerçekleşti.



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