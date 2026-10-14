Bu hafta Avrupa'nın üç kulüp organizasyonunda, yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde hiçbir İspanyol hakem orta hakem olarak görevlendirilmedi.

Bu haftanın maç sayısı 54. İspanyol varlığı bu hafta yalnızca video yardımcı hakemlikle sınırlı kaldı. İspanyol "Ok Diario" gazetesine göre, Feyenoord - Como maçında VAR görevini Cesar Soto Grado üstlenecek, ona Carlos del Cerro Grande yardımcı olacak, karşılaşmayı ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek.

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İspanya'nın, Avrupa Futbol Federasyonu nezdinde elit kategoride yer alan ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yönetme yetkisine sahip 3 hakemi bulunuyor: Jesus Gil Manzano, Jose Maria Sanchez Martinez ve Alejandro Hernandez Hernandez. Bu hafta oynanan 18 turnuva maçının hiçbirinde bu hakemlere görev verilmedi.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun birinci kategorisinde yer alan ve bu sayede Avrupa Ligi ile Konferans Ligi maçlarını yönetebilen Javier Alberola Rojas da görev listesinde yer almadı.

"Ok Diario", bu durumu "İspanya'da hakemlik seviyesinin düşmesi" ile ilişkilendirdi ve son dönemde İspanya Ligi'nde çıkan tartışmaların, bu arada Madrid derbisinde yaşananlar ile Vinicius Junior'ın Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin bu karara yol açtığını değerlendirdi. Ancak Avrupa Futbol Federasyonu bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

İspanyol hakemlerin Avrupa maçlarını yönetme görevlerinde yer almaması ilk kez yaşanmıyor. Ocak 2026'da da lig aşamasının son haftasından bir önceki haftada Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde hiçbir İspanyol hakem görevlendirilmemişti.

İspanya Federasyonu'nun resmi sitesine göre, UEFA daha sonra Gil Manzano, Sanchez Martinez ve Hernandez Hernandez'i son haftada 3 maçta görevlendirmişti: Eintracht Frankfurt - Tottenham, Monaco - Juventus ve Manchester City - Galatasaray.



