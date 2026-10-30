Hakem düdüğü ile televizyon ekranı arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendiren benzeri görülmemiş bir adımla, İspanya hakem kurumu tarihi sessizlik duvarını yıkmaya ve yasak bölgeden ışıkların altına çıkmaya karar verdi.

İspanya Hakem Kurulu, medya politikasında köklü bir değişiklik olduğunu duyurdu. Bu değişikliğe göre, İspanya Ligi "La Liga" maçlarının hakemleri, bu hafta başlayan on birinci haftadan itibaren, maçların bitiminin hemen ardından açıklama yapmak ve kararlarını analiz etmek üzere televizyon ekranlarında görünecek.

İspanyol radyosu "Cadena Ser", kararın kademeli olarak uygulanacağına işaret etti. Buna göre hakemler, Hakem Teknik Komitesi tarafından titizlikle seçilen iki maçın ardından her hafta konuşacak.

Bu tarihi dönüşüm, İspanya Futbol Ligi "La Liga", İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve İspanya Hakemler Sendikası (AESAF) arasında bir araya gelen benzeri görülmemiş üçlü bir anlaşmanın meyvesi olarak geliyor. Anlaşmanın temel amacı, şeffaflığı artırmak ve hakem imajını kamuoyuna yakınlaştırmak.

Yeni anlaşma uyarınca, mesele yalnızca birinci lig hakemleriyle sınırlı kalmayacak; girişim ikinci lig hakemlerini de kapsayacak. Bu hakemler, seçilen maçlardan önce ve sonra medya röportajları yapmayı taahhüt edecek. Bu, İspanyol futbolunun görsel ve işitsel ürününün kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir adım.

Şeffaflık karşılığında ödül

Bu medya açılımı karşılıksız değildi. Kulüplere yayın platformlarında görünmeleri karşılığında uygulanan modeli andıran bir adımla, La Liga, hakemlere görsel-işitsel toplam ödül olarak 500 bin euroluk bir meblağ ayırdı.

Lig, bu ödülün ödenmesi için birbirine paralel iki hedefin gerçekleştirilmesini şart koştu: Birincisi, İspanyol futbol içeriğinin pazarlama ve medya değerini yükseltmeye fiilen katkıda bulunmak; ikincisi ise yıllarca süren tartışma ve suçlamaların ardından hakemliğin saygınlığını korumak ve kamuoyu önündeki imajını güçlendirmek.

Bu süreç aslında içinde bulunulan sezonun başlangıcından bu yana başlamıştı. Hakemler ilk kez maçların başlamasından önce yayıncı kanallarda kısa röportajlarda görünmüştü. Bunların en dikkat çekeni, hakem Juan Martínez Munuera'nın son El Clasico maçından önceki görünümüydü. Kendisi bir hakem olarak her zaman ışıklardan uzak durmaya çalıştığını, ancak yeni görünüşün bu kuralı değiştirmek için geldiğini vurgulamıştı.

Bu adım, İspanyol futbolunun hakem tartışmasını sona erdirmek için başlattığı kapsamlı bir reform paketinin bir parçası olarak yer alıyor. Pakette, video yardımcı hakem (VAR) odası hakemlerinin isimlerinin önceden açıklanması, tartışmalı durumları analiz etmek üzere "İnceleme Zamanı" adlı haftalık bir programın başlatılması, hatta kanıtlandığında hakem hatalarının aleni olarak kabul edilmesi gibi unsurlar bulunuyor. Tüm bunlar, tribünler ile hakem odası arasındaki güveni yeniden tesis etmek için ciddi bir girişim niteliğinde.