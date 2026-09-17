Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, bugün perşembe günü, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine yükseltecek elemelerin birinci ve ikinci haftası kapsamında oynanacak Gabon ve Lesoto maçları ile Gana karşısındaki hazırlık maçı için davet edilen oyuncuların listesini açıkladı. Liste, seçilen isimler açısından bazı sürprizlere sahne oldu.

Vehbi'nin listesinde, A Milli Takım'a ilk kez davet edilen bir dizi oyuncu yer aldı. Bunların başında, İspanya Ligi'nde 6 maçta 6 gol atarak parlayan Racing Santander oyuncusu Yasir ez-Zabiri geliyor. Ayrıca Abdullah Vezan, kaleci Alaa Belarouş'un yanı sıra Sofyan el-Fevzi ve Tevfik Bentayeb de listede bulunuyor.

Liste ayrıca son yıllarda Fas Milli Takımı'nın temel direkleri olan bir dizi oyuncuyu da barındırdı. Bunların başında kaleciler Yassine Bounou ve Munir Mohamedi geliyor. Bununla birlikte, son dönemde Sebte destek forması nedeniyle yaşadığı krize ve maruz kaldığı eleştirilere rağmen Nayef Aguerd ile Abdüssamed ez-Zalzuli de listede yer aldı.

Fas Milli Takımı, elemelerdeki macerasına 25 Eylül cuma günü Rabat'taki Prens Mevlay Abdullah Stadı'nda Gabon Milli Takımı'nı ağırlayarak başlayacak. Ardından ikinci hafta kapsamında, aynı ayın 29'unda salı günü Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde Lesoto Milli Takımı'na konuk olacak.

Fas Milli Takımı ayrıca 4 Ekim'de Tanca şehrinde Gana ile bir hazırlık maçı da oynayacak.

Fas Milli Takımı'nın kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Rıza et-Teknauti, Alaa Belarouş.

Savunma: Nasir Mezraui, Enes Salahaddin, Mervan Saadan, Rıdvan Halhal, Nayef Aguerd, İsa Diyop, Aşraf Hakimi, Abdülhamid Ait Boudlal, Zekeriya el-Vahdi, Ali Maamar.

Orta saha: Samir el-Morabit, Eyüp Buadi, Nail el-Aynaui, Üsame Terğalin, Sofyan el-Fevzi, İzzeddin Ounahi, Bilal el-Hannuş, İsmail es-Saybari.

Hücum: İbrahim Diaz, Yasin Cessim, Abdüssamed ez-Zalzuli, Abdullah Vezan, Sofyan Rahimi, Tevfik Bentayeb, Yasir ez-Zabiri.

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