Diego Simeone artık yalnızca Atletico Madrid tarihinde olağanüstü bir dönem yaratan bir teknik adam değil, kimsenin ulaşılabileceğini hayal edemediği bir konuma onu taşıyabilecek tarihi bir başarının eşiğinde duruyor. İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid ve Barcelona ile uzun yıllar süren çalışma, başarı ve mücadelelerin ardından Arjantinli teknik adam, uzun yıllar boyunca sarsılmadan ayakta kalan efsanevi bir rakama eşitlenmekten sadece bir galibiyet uzakta ve adını La Liga kayıtlarına altın harflerle yazdırmaya bir adım daha yaklaşıyor.

15 Ocak 2012'de Atletico Madrid yedek kulübesinde ilk kez boy gösterdiği andan itibaren Simeone, kulübün çehresini köklü biçimde değiştirmeyi başardı. O dönemde takım zor bir evreden geçiyor, yerel kupa törenlerinden uzun süre uzak kaldıktan sonra düşme hayaletinden kaçmak için mücadele ediyordu; Arjantinli teknik adamın 1996'daki tarihi ikili kupayı kazanmada bir oyuncu olarak oynadığı belirleyici role rağmen.

Ancak izleyen yıllar, pek çoklarının beklemediği bir dönüşüm getirdi. Simeone, Atletico'yu yeniden Avrupa'nın büyükleri arasına taşıdı ve 14 yıl içinde La Liga şampiyonluğunu iki kez onlardan koparıp alarak Real Madrid ile Barcelona'nın geleneksel hâkimiyetini kırmayı başardı; buna ek olarak kulüp tarihinde en önde gelen teknik adamlar arasındaki yerini sağlamlaştıran başka başarılar da elde etti.

Şimdi ise Cholo, kariyerinde yeni bir durağın önünde duruyor; zira La Liga'da 344 galibiyete ulaşmaktan onu yalnızca bir galibiyet ayırıyor. Bu rakam, Atletico Madrid efsanesi ve müsabaka tarihinde en çok galibiyet elde eden teknik adam Luis Aragones'in başarısına onu eşitleyecek. Bu bilgi, İspanyol "Marca" gazetesinde yer aldı.

Gelecek maçlar LEV La Liga 09:00 ATM

İşin dikkat çekici yanı ise Simeone'nin bu rakama Aragones'ten yaklaşık 192 maç daha az oynayarak ulaşacak olması. Bu istatistik, Arjantinli teknik adamı ayırt eden olağanüstülüğün boyutunu gözler önüne seriyor ve başarısının yalnızca yedek kulübesinde kaldığı sürenin uzunluğuyla değil, uzun yıllar boyunca yüksek bir rekabet seviyesini koruyabilme becerisiyle bağlantılı olduğunu teyit ediyor.

Meslektaşlarından geniş çaplı övgü

Simeone'yi bekleyen bu başarı, onunla aynı dönemde görev yapan ve deneyimini yakından izleyen teknik adamlar arasında sessizce geçmedi; zira Atletico Madrid ile elde ettiklerinin sayıların ve istatistiklerin sınırlarını aştığını düşünen meslektaşlarının birçoğundan geniş çaplı övgü aldı.

Katar Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, La Liga gibi zor bir müsabakada bu kadar yüksek sayıda galibiyet elde etmenin yalnızca çok az sayıda teknik adama nasip olabilecek bir şey olduğunu söyledi. Ve şöyle ekledi: "Diego'nun değeri yalnızca sayılarda değil, aynı hırsı ve rekabetçi ruhu aynı kulübün içinde uzun yıllar boyunca koruyabilme becerisinde yatıyor."

Lopetegui'nin sözleri, ilk yıllarında başarılar elde etmekle yetinmeyip, oyuncu kadrosunda ve kulübün yaşadığı teknik ve ekonomik koşullardaki sürekli değişime rağmen Atletico Madrid'in İspanya ve Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini korumayı başaran Simeone'nin deneyiminin önemli bir yönünü yansıtıyor.

Olympiakos Teknik Direktörü Imanol Alguacil ise Simeone'nin görevi devralmasından bu yana Atletico Madrid'in yaşadığı büyük gelişmeyi övdü ve Arjantinli teknik adamın takımın içine güçlü bir rekabetçi zihniyet aşılamayı başardığını vurguladı. Alguacil şöyle dedi: "Diego takımın sorumluluğunu devraldığından beri Atletico Madrid'in büyümesi şaşırtıcıydı; takımın içine, uzun yıllar boyunca onu düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde var eden rekabetçi bir ruh ekti."

Bu övgü, Yunan Olympiakos ile deneyimine, takımı eski kıtasal konumuna geri döndürme hedefleri eşliğinde başlamış, Avrupa rekabetinin doğasını çok iyi bilen bir teknik adamdan geldiği için özel bir önem taşıyor.

Faslı Raja'nın teknik direktörü Paco Jemez ise Simeone'nin sunduklarına hayranlık duyanlar listesine katıldı ve Arjantinli teknik adamın başarı elde etmeye ve rekorları kırmaya devam etmesinin, tekrarlanması güç olağanüstü bir değeri yansıttığını belirtti. Jemez şöyle dedi: "Zaman ve sonuçlar, Simeone'nin sunduklarının en iyi kanıtı. Ona nice yıllar daha diliyorum, çünkü La Liga'ya ekstra bir değer katan bir teknik adam; başarı elde etmeye ve rekorları kırmaya devam etmesini diliyorum."

Sayıların sınırlarını aşan olağanüstü bir başarı

Simeone'nin başarısının özgünlüğü, Luis Aragones'in rakamına eşitlenmeye yaklaşmasıyla sınırlı kalmıyor; bu başarıları elde etme biçimine, özellikle La Liga tarihinin en önde gelen teknik adamlarıyla kıyaslandığında galibiyet oranlarına da uzanıyor.

Atletico Madrid'in teknik heyetinin başında geçirdiği uzun sürenin yanı sıra Simeone, yaklaşık yüzde 61'lik bir galibiyet oranıyla öne çıkıyor; bu, müsabaka tarihinde en çok galibiyet elde eden on teknik adamdan hiçbirinin yaklaşamadığı bir oran.

Ayrıca Aragones'in rakamına yaklaşık 200 maç daha az oynayarak ulaşması, başarısına ekstra bir değer katıyor ve daha büyük mali ve teknik imkânlara sahip kulüplerle karşı karşıya gelindiğinde bile Atletico Madrid'i düzenli olarak rekabet edip kazanabilen bir takıma dönüştürebilme becerisini ortaya koyuyor.

Lopetegui, Real Madrid ve Sevilla ile deneyimleri sırasında Simeone ile pek çok kez karşılaştıktan sonra, onun yönettiği takımlarla karşılaşmanın zorluğunu çok iyi biliyor. İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Doğrudan karşılaşmalar ve istatistikler bir yana, karşılaştığımızda maçın her teknik adam için muazzam bir meydan okuma olacağını biliyorduk. Atletico Madrid senden en üst düzey mükemmelliğe ulaşmanı talep eder ve seni sınırlarının en uç noktasına kadar zorlardı. Simeone, tüm bu yıllar boyunca sunduğu çalışma sayesinde La Liga'da ulaştığı konumu hak etti."

Bu sözler, Cholo'nun yönetiminde Atletico Madrid'in doğasını özetliyor; savunma organizasyonu, fiziksel sağlamlık ve savaşçı ruhun yanı sıra her maçın doğasına göre oyun tarzını değiştirme becerisi sayesinde takımıyla karşılaşmayı her rakip için gerçek bir sınava dönüştürdü.

Alguacil, Simeone'nin istikrarının en önemli sırlarından birinin, takımda meydana gelen değişikliklerle rekabetçi kimliğini yitirmeden başa çıkabilme becerisi olduğunu düşünüyor. Şunları açıkladı: "Bir teknik adamın bir kulüpte bu kadar uzun süre kalması, işin yalnızca sonuçlarla ilgili olmadığını, aynı zamanda muazzam bir çaba ve güçlü bir aidiyet duygusu da gerektirdiğini gösterir; bu da belirleyici anlarda şüphelerin ortaya çıkmasını önler."

Ve ekledi: "Zaman geçtikçe ve oyuncular değiştikçe Simeone, uzun yıllar boyunca rekabet gücünü koruyabilmek için her zaman takımından en iyiyi çıkarmayı ve taktiksel açıdan uyum sağlamayı başardı."

Bu bakış açısı, Arjantinli teknik adamın deneyiminin en önemli sırlarından birini ortaya koyuyor; o, sabit bir oyuncu grubuna ya da tek bir oyun biçimine dayanmadı, tam tersine Atletico Madrid'in ayırt edici işareti hâline gelen güçlü kişiliği koruyarak takımını birden fazla kez yeniden şekillendirdi.

Gelişmekten hiç vazgeçmeyen yaşayan bir efsane

Paco Jemez'e göre Simeone'nin sunduğu şey, özellikle Atletico Madrid büyüklüğündeki bir kulüpte herhangi bir teknik adamın uzun süre, yüksek düzeyde sonuç ve rekabet gücünü koruyarak kalmasının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, onu teknik adamlık dünyasında yaşayan bir efsane kılıyor.

Jemez, önceki Rayo Vallecano deneyimini hatırlattı; bu takım onun yönetiminde büyük kulüplerle cesaret ve güvenle karşı karşıya gelmeyi başarmış ve Simeone döneminde Atletico Madrid karşısında olumlu sonuçlar alabilen az sayıdaki takımdan biri olmuştu.

Raja'nın teknik direktörü şöyle dedi: "Bir teknik adamın bunca süre devam edip bu kadar büyük bir başarı elde etmesi şaşırtıcı. Büyük bir takımla uzun yıllar kalabilen, muazzam bir baskı altında çalışan ve aynı seviyeyi yıldan yıla koruyabilen bir teknik adam bulmak artık son derece güç hâle geldi. O harika bir teknik adam ve bunu her geçen gün kanıtlıyor. Tıpkı sudaki balık gibi, kendini tam anlamıyla rahat hissettiği yeri buldu; sunduklarını övmekten başka bir şey elimden gelmiyor."

Ancak Granada'nın eski teknik direktörü Diego Martinez'e göre Simeone'nin deneyiminde dikkat çeken şey, yalnızca istikrarını sürdürebilme becerisiyle sınırlı değil; aynı zamanda taktiksel esnekliğini ve Atletico Madrid'in kimliğinden vazgeçmeden fikirlerini geliştirebilme yeteneğini de kapsıyor.

Martinez, Arjantinli teknik adamın elindeki oyuncuların niteliğine ve futbolun geçirdiği gelişmelere göre kendini sürekli yeniden icat etmeyi başardığını, bunu takımlarını ayırt eden belirgin bir rekabetçi kişiliği koruyarak yaptığını açıkladı.

Şöyle dedi: "Özellikle Simeone'nin sunduğu taktiksel çeşitliliği, birlikte çalıştığı oyuncuların niteliğine göre kendini yeniden icat edebilme becerisini ve Atletico Madrid'in ayırt edici kimliği içinde oyun tarzını geliştirmesini vurgulamak isterim."

Ve ekledi: "Benim için en önemlisi, takımlarının her zaman net bir mesaj iletmesi, oyuncuları motive etmesi ve taraftarla bağ kurması. Bunlar en üst düzeyde rekabetçiliğe sahip takımlar ve bu ruhu üst üste yıllarca korumak her ölçüte göre olağanüstü bir şey."

Simeone'nin mirası yıllar geçtikçe daha da değer kazanacak

Belki de en dikkat çeken açıklamalar, Simeone'nin Atletico Madrid ile elde ettiklerinin gerçek değerinin ancak kulüple yolculuğu sona erdikten sonra tam anlamıyla ortaya çıkacağını düşünen Diego Martinez'den geldi.

Onun bakış açısına göre Arjantinli teknik adam, takımını geliştirip şampiyonluklar kazanmakla yetinmedi; İspanyol futbolunun en büyük kulüplerinden birinin konumunu değiştirmeye katkıda bulundu ve onu yeni bir hırs ve beklenti seviyesine itti.

Martinez şöyle dedi: "Simeone'nin elde ettiklerinin gerçek değerini ancak ayrıldıktan sonra kazanacağını düşünüyorum. Bir teknik adam olarak İspanyol futbolunun devlerinden birini daha büyük ve daha görkemli kılmaya katkıda bulundu. Bu, kulübün mevcut hırslarını ve beklentilerini 15 yıl öncesinden tamamen farklı kılacak biçimde, muazzam ve kademeli bir büyümeydi."

Ve devam etti: "Yıllar geçtikçe bu dönem, modern futbol tarihinde yalnızca sportif açıdan değil, kurumsal düzeyde de bir başarı öyküsü olarak incelenecek. Bir kulübün teknik adamı olup sezon be sezon tüm bu başarıları elde etmek gerçekten takdire şayan bir şey."

Bu tanıklık, Simeone'nin Atletico Madrid'in imajını değiştirmeyi, onu yerel konumunu geri kazanmak için mücadele eden bir takımdan, şampiyonluklar için sürekli yarışan bir rakibe ve Şampiyonlar Ligi'nde göz ardı edilemeyecek bir güce dönüştürmeyi başardığı olağanüstü bir kariyerin özeti niteliğinde.

Cholo, Luis Aragones'in rakamına eşitlenmeye yaklaşırken, hırsının bu durakta durmuş gibi bir hâli yok; her maçı yeni bir savaş olarak görmeye alışmış olan bu adam, hâlâ tarih yazmaya devam etme arzusunu taşıyor.

Bu, Simeone'yi ölümsüzlüğün eşiğine koyan ve La Liga'dan gelip geçen en büyük teknik adamlar arasındaki yerini bir kez daha teyit etme fırsatı veren bir başarı; gelecek galibiyetin, 14 yıldan fazla süre önce başlamış ve şimdiye dek hayran bırakma gücünü hiç yitirmemiş bir kariyere eklenecek tarihi bir ana dönüşmesi bekleniyor.