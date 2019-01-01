La Liga: Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Hafta arasında Kral Kupası'nda kozlarını paylaşan ezeli rakipler, bu sefer ligde karşı karşıya. Maça dair bilmeniz gereken her şey burada.

Real Madrid, hafta arası oynanan İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçından sonra bu sefer de ligde Barcelona'yı konuk edecek.

Hafta içi oynanan karşılaşmayı Barcelona deplasmanda 3-0 kazanmış ve Kral Kupası'nda finale yükselmişti.

Ligde en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 7 ve 3. sırada yer alan Real Madrid'in 9 puan önünde lider olan Barcelona, derbiden hasarsız ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Madrid ekibi ise, olası bir galibiyetle hem ligde tekrar iddialı konuma gelmek hem de Kral Kupası'nda yaşanan hezimeti unutturmak amacıyla derbiye çıkacak.

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım 2 Mart Cumartesi günü, TSİ 22:45'de, Santiago Bernabeu'da karşılaşacak.

Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Takım haberleri: Sakat ve cezalı oyuncular

Real Madrid'de Marcos Llorente sakatlığının devam etmesi sebebiyle sahaya çıkamayacak.

Başkent ekibinde Nacho, kart cezası sebebiyle formasından uzak kalacak.

Katalan ekibinde ise uzun süredir sakat olan Rafinha ile Vermaelen derbide forma giyemeyecek.

Lider Barça'nın cezalı oyuncusu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez