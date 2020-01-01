La Liga kulüplerinden karantina önlemi

La Liga kulüpleri, koronavirüs sebebiyle kendilerini karantinaya alarak futbolcularını ve çalışanlarını koruyan önlemler aldıklarını açıkladı.

İspanya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların iki hafta askıya alındığı 'da kulüpler, futbolcuların ve çalışanların sağlığı için kendilerini karantinaya aldı.

La Liga kulüplerinden Athletic Bilbao, , , , , , ve Valladolid koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını durdurdu.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya bölgelerindeki takımların antrenmanlarına ara verme kararı aldıkları görüldü.

Daha fazla takım

Real Madrid, 'li basketbolcu Trey Thompkins'de koronavirüs çıkmasından sonra "Real Madrid Futbol Şehri" adlı tesislerindeki futbol ve basketboldaki tüm oyuncularıyla çalışanlarını evlerinde karantinaya gönderme kararı almıştı.

Leganes de Genel Direktörü Martin Ortega'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, Ortega ile hiçbir temasa geçmeseler de tedbir amacıyla tüm futbolcu ve teknik kadronun evlerinde karantinaya aldığını duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

Diğer yandan , , , , , Mallorca, Osasuna, , , , , Granada kulüpleri de antrenmanlarını basına ve taraftara kapalı yapma ve sınırlı tutma kararları aldı.

La Liga'da tüm kulüplerin basın toplantıları yeni bir talimata kadar durduruldu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise koronavirüs salgını nedeniyle kulüplere toplu tüm aktivitelerin iptal edilmesini tavsiye etti.