La Liga, Irak futbolunu geliştirme projesini üç yılı aşkın iş birliğinin ardından tamamladı





İspanya Futbol Ligi (LaLiga), 2023 yılında başlattığı Irak Futbol Federasyonu ile yürüttüğü danışmanlık ve futbol geliştirme projesini, orijinal sözleşme süresinin ve iş birliğinin sürdürülmesine yönelik yeni bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir dizi alternatifin LaLiga tarafından sunulduğu müzakerelerin ardından sona erdirdi.

En üst düzeyde destek gören bir proje

LaLiga Başkanı Javier Tebas şunları söyledi: "Irak, dünyanın futbola en tutkulu ve en bağlı taraftar tabanlarından birine sahip. Bu coşku, bu üç yıl boyunca ekibimiz için sürekli bir ilham kaynağı oldu. Birlikte inşa ettiğimiz her şey, Irak futbolu için bir miras teşkil ediyor. Attığımız temellerin sağlam olduğuna inanıyorum ve bundan sonra sorumluluğu üstlenecek olanların bunu nasıl koruyacaklarını ve geliştireceklerini bileceklerine güveniyorum."

Anlaşma, 2023 yılında dönemin Irak Futbol Federasyonu Başkanı Adnan Dercal önderliğinde başlamıştı. LaLiga, en başından itibaren Bağdat'ta sahada çalışmak üzere kalıcı bir ekip görevlendirmiş, bu ekibe Madrid'deki genel merkezi ile uluslararası ofislerinden yüzlerce uzman destek vermişti.

Proje, başladığı andan itibaren LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın doğrudan katılımına da mazhar oldu; Tebas projenin gelişimini bizzat denetledi ve Irak'ı birçok kez ziyaret etti.

Öne çıkan aşamalar: İş geliştirme ve profesyonel müsabakalar

• Birinci ve İkinci Lig'in, 20 takımın katılımı ve 380 maçın oynanmasıyla kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi; bunun yanı sıra çıkma, kalma ve düşmeyi belirlemek üzere yeni play-off sistemlerinin oluşturulması. Bu, Irak Futbol Federasyonu ve müsabaka yapıları içindeki rol ve sorumlulukların daha net belirlenmesiyle birlikte rekabetçiliğin ve profesyonelliğin güçlenmesine katkı sağladı.

• Sezon başlangıç ve bitiş tarihlerini Avrupa'nın büyük ligleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla, 2023 yılından itibaren geliştirilen kademeli bir stratejinin yanı sıra koşullu asimetrik bir takvimin uygulanması. 2026 yazında yapılan çalışma; Irak Kupası, yeni Irak Süper Kupası, milli takımın yükümlülükleri ve kulüplerin kıtasal turnuvalara katılımı gibi gereksinimleri de karşılayarak yeni sezonun sağlam temeller üzerinde başlamasını güvence altına almak açısından belirleyici oldu.

• Kulüplere yönelik mali denetim sisteminin ilk aşamasının uygulanması; buna İspanya ve Irak'taki mali düzenlemeler ve eğitim programları, ayrıca bir onay komitesi ile bir temyiz komitesinin kurulması dahildir.

• Irak futbol tarihinde ilk kez video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin uygulamaya konulması.

• 2025-2026 sezonunda 20 milyondan fazla dijital izleyici ve maç başına ortalama 112 bin izlenme kaydedilerek, işitsel ve görsel yayın haklarının değerinin 6,5 kat artması.

• Adidas ile topların resmi tedarikçisi olması yönünde bir anlaşma imzalanması; bunun yanı sıra müsabakanın tarihinde sponsorluğun etkinleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik ilk profesyonel modelin uygulanması.

• Müsabakanın dijital ekosisteminin %39,6, WhatsApp da dahil edildiğinde %81,7 oranında büyüyerek 474.600 takipçiye ulaşması. Yirmi kulübün toplam takipçi sayısı ise 6,29 milyona ulaştı ve tüm kulüpler pozitif büyüme oranları kaydetti.

• 20 çalıştayın düzenlenmesi, 40 kulüpten 500'den fazla uzmanın eğitilmesi ve 200 saatten fazla eğitim verilmesi; buna İspanya'nın başkenti Madrid'deki LaLiga genel merkezinde gerçekleştirilen üç yerinde deneyim programı da dahildir. Programlar, iş geliştirme ve sportif gelişim de dahil olmak üzere projenin tüm alanlarını kapsadı.

Öne çıkan aşamalar: Sportif gelişim ve yaş kategorilerinde futbol – «Hayal Projesi»

• Irak'ta yaş kategorileri ligleri ekosisteminin kurulması; bu sistem, 2023-2024 sezonundaki 66 takımdan 2025-2026 sezonunda 174 takıma, 1.608 maça ve 4.070 kayıtlı oyuncuya genişledi; takım sayısında %163'ü, maç sayısında %301'i ve oyuncu sayısında %142'yi aşan artışlar yaşandı.

• İlk kez tüm oyuncular, yaşlarla oynanmasını engelleyecek düzenlemeler içeren MyIFA adlı dijital bir platform üzerinden kaydedildi. Sistem ayrıca 856 antrenörü, 994 hakemi ve 226 maç gözlemcisini kabul etti.

• Irak Futbol Federasyonu'nun Bağdat'taki yetenek merkezi, 66 kurumdan 1.424 katılımcıyı değerlendirdi ve verilere dayalı bireysel bir takip sürecine tabi tutulmak üzere 96 oyuncu ile 14 antrenör seçti.

• LaLiga, Irak Futbol Federasyonu'nun gelişimi için üç yıllık stratejik bir plan hazırladı; bu plan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) sunuldu ve FIFA'nın onayını aldı. Bu onay, Irak Futbol Federasyonu'nun FIFA Yetenek Geliştirme Programı'na (TDS) katılmasına, "geliştirme" kategorisinden "hedef" kategorisine geçmesine ve kendisine ayrılan finansman değerinin sıfırdan 250 bin ABD dolarına yükseltilmesine olanak sağladı.

Ortaklığın sürdürülmesi çabalarında esneklik

Orijinal sözleşme Nisan 2026'da sona erdi. Irak Futbol Federasyonu'nun seçim sürecinin tamamlanmasını beklerken LaLiga, ekibini ve çalışmalarını Bağdat'ta sürdürdü.

Yeni yönetim görevi devralınca, Irak Futbol Federasyonu, yeni bir anlaşmanın müzakere edilmesiyle eş zamanlı olarak LaLiga'dan ekibini Irak'ta üç ay daha tutmasını istedi. LaLiga bu talebi kabul etti ve oradaki çalışmalarını sürdürdü.

Bu süre boyunca LaLiga büyük ölçüde esneklik ve bağlılık gösterdi, birçok teknik ve sözleşmesel seçenek sundu. Ayrıca Irak Futbol Federasyonu'nun "Hayal Projesi"ni sürdürmeme kararını da kabul etti ve federasyonun talebi üzerine hakemliğe özel yeni bir çalışma hattını da programa dahil etti.

İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA) ile iş birliği içinde hazırlanan teklif; sahada kalıcı olarak çalışacak bir baş uzmanın atanmasının yanı sıra önde gelen uluslararası hakemlik figürlerinden doğrudan destek sağlanmasını da içeriyordu.

Teklif ayrıca Irak Futbol Federasyonu hakemlik temsilcilerine, Hakemler Teknik Komitesi'nin haftalık iç değerlendirme toplantılarına katılma imkânını da tanıyordu; bu, uluslararası hakemlik düzeyinde eşi görülmemiş bir fırsattı.

Sunulan geniş alternatif yelpazesine rağmen, sonuçta yeni bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı.

LaLiga, gelecekte Irak futboluyla iş birliği yapmaya hazır olmaya devam edeceğini vurguluyor ve son üç yıl boyunca gösterdikleri iş birliği için Iraklı yetkililere, kulüplere, antrenörlere, hakemlere ve taraftarlara teşekkür ediyor.

Uygulamaya konulan sistemler, eğitilen kadrolar ve aktarılan bilgi birikimi, Irak futbolunun gelişim yolculuğunu sürdürmek için üzerine inşa edebileceği güçlü bir temel oluşturuyor.

LaLiga, futbolu uluslararası düzeyde geliştirme taahhüdünü sürdürecek. Kurum halihazırda; sportif gelişim, liglerin ve kulüplerin profesyonelleşmesi, işitsel ve görsel yapım, akademiler ve yaş kategorilerinin gelişimi de dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayan birçok danışmanlık projesinde yer alıyor ve Irak'taki çalışmasını karakterize eden aynı mükemmellik, profesyonellik ve bağlılık standartlarını uyguluyor.