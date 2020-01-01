La Liga için 'Haziran' planı! Resmen açıklandı...

İspanya birinci ve ikinci futbol liglerinde antrenmanlar bu hafta başlıyor. Liglerin ise Haziran ayında devam etmesi planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mart ayının son haftasında süresiz olarak askıya alınan İspanya 'nın Haziran ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

La Liga yönetiminden yapılan resmi açıklamada birinci ve ikinci futbol liglerinde takımların Sağlık Bakanlığı'nın da onayıyla birlikte bu haftadan itibaren belirli protokoller çerçevesinde antrenmanlara başlamasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada antrenmanların ilk aşamada bireysel olarak başlatılacağı ve gerekli sağlık tetkiklerinin kulüpler tarafından sağlanacağı da belirtilirken, bu doğrultuda liglerin de Haziran ayında kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı bildirildi.

Daha fazla takım

La Liga Başkanı Javier Tebas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Salgın hepimiz üzerinde derin etkiler yarattı. Futbola geri dönüş, toplumun önümüzdeki yeni normlara ayak uydurabilmesi açısından da çok önemli. Sağlık her şeyin önünde geliyor. Bu nedenle herkesin sağlığını koruyacak ölçüdeki protokollerle ligin Haziran ayında kaldığı yerden devam etmesini ve 2019-20 sezonunun bu yaz tamamlanmasını planlıyoruz."