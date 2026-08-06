DAZN ve Disney+ ağları, 2012 yılından bu yana turnuvanın resmi yayıncısı olan beIN Sports'un yerine, bu sezondan itibaren ve gelecek üç sezon boyunca İspanya Ligi (La Liga) maçlarının Fransa'daki yayın haklarını devraldı.

"Foot Mercato" sitesi, bu haberi Fransız medya dünyasında bir şok olarak nitelendirdi.

İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas, bu adımı izlenme oranlarını artırma ve ürününün yayılımını genişletme isteğiyle gerekçelendirdi.

Şunları ekledi: "beIN Sports'tan tam anlamıyla memnun olduğumuz uzun yılların ardından bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. Bu değişiklik Disney+ ve DAZN ile gelecek. Her iki sağlayıcı da her haftanın tüm maçlarını sunacak, yani ikisi de aynı ürünü sunacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlar abone olmak istedikleri platformu seçebilecek. Bunun Fransız ve İspanyol futbol taraftarları için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunlar iki farklı platform: biri spor alanında uzmanlaşmış, Disney+ ise yalnızca spor içeriğiyle sınırlı değil."

Şunlara işaret etti: "Bize göre Fransa'da birbirlerini mükemmel şekilde tamamlayacaklar. Bunlar, izleyicilere müsabakalarımızı takip etme imkânı sunacak yeni ve yenilikçi iki platform. Umarız doğru kararı vermişizdir; mümkün olduğunca çok taraftara ulaşırız ve onlara tercih ettikleri platformu seçme imkânı sunarız."

beIN Sports ağı ise bu karara Fransız sitenin aktardığına göre şu sözlerle karşılık verdi: "Bir televizyon kanalını yönetmek, bir başka kulüp yararına oyuncu kazandığınız veya kaybettiğiniz transfer piyasasına benzemez. Bu, sağlam bir ekonomik mesele ve izleyicimizle onların izleme alışkanlıklarını anlama meselesidir."

Şunları ekledi: "Gerekli haklara, uygun fiyata ve doğru ortaklarla sahibiz. 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir yayın gerçekleştirdik ve yolda başka önemli haklar da var. Uzun vadeli bir iş planımız ve Canal+ kanalıyla sağlam bir ortaklığımız mevcut."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya Ligi Birliği şimdi haklarını iki kanal arasında bölmeyi tercih etti. Bunlardan biri Fransa Ligi ile yalnızca bir sezonun ardından zaten başarısız oldu. Diğeri ise hâlâ Fransız piyasasında tamamen yok."