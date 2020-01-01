"La Liga hakemlerinin yüzde 90'ı Real Madrid'i destekliyor"

Eski La Liga hakemlerinden Eduardo Iturralde Gonzalez, İspanya'da ses getiren açıklamalarda bulundu.

Eski İspanyol hakem Eduardo Iturralde Gonzalez, İspanya'daki hakemlerin yüzde 90'ının 'i, yüzde 10'unun ise 'yı desteklediğini savundu.

'da 300'e yakın maçta görev yapan Eduardo Iturralde Gonzalez, 2012'de emekliye ayrılmıştı.

Cadena Ser'e açıklamalarda bulunan Gonzalez, "Hakemlerin yüzde 90'ı Real Madrid'i, yüzde 10'u ise Barcelona'yı destekler. Hakemler Mars'tan gelmiyor. Futbolu sevdiğiniz için hakem oluyorsunuz ve futbolu sevip de bir takımı desteklemeyen kişi yoktur. Barcelona taraftarının hoşuna gitmeyebilir ama İspanya nüfusunun yüzde 70'i Real Madrid taraftarıdır. Günümüzde Pep Guardiola döneminden itibaren kazanılan kupalar sayesinde genç nesil daha çok Barcelona sempatizanı diyebiliriz ama 'den önce arada büyük fark vardı." dedi.

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Kendisinin iki takıma da yakınlık duymadığını anlatan Gonzalez, şöyle devam etti: "Ben Athletic Bilbao taraftarıyım. Bunu da herkes bilir. Yönettiğim maçlarında ise her zamna adil olmaya çalıştım." dedi.