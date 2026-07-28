İspanya Hakem Teknik Komitesi, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni İspanya Ligi sezonunda "Vinicius yasası" olarak bilinen uygulamayı hayata geçirmeme kararı aldı. Öte yandan komite, zaman kaybını önlemeye yönelik kapsamlı bir kampanya çerçevesinde, kalecileri sakatlıkları abartılı biçimde gösteren takımları cezalandırma yetkisi verilmesini Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'ndan talep etti.

İspanyol "As" gazetesine göre, Hakem Teknik Komitesi bu kararı, hâlihazırda Asturias bölgesindeki Las Caldas'ta düzenlenen hakem kampında aldı. Kampta, birinci lig hakemleri ile video yardımcı hakem (VAR) sorumluları, yeni sezona hazırlanmak ve yeni hakemlik yönergelerini tartışmak üzere bir araya geliyor.

Hakem Teknik Komitesi, hakaretleri önlemek amacıyla tartışma sırasında ağzını kapatan herhangi bir oyuncunun doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasını öngören "Vinicius yasası"nın uygulanması konusunda bu ayın başında kararsız kalmıştı. Ancak sonunda Avrupa Futbol Federasyonu'nun yaklaşımını benimseyerek bu uygulamayı kullanmama kararı aldı.

Temel sorun, oyuncuların ağızlarını her zaman hakaret etmek amacıyla kapatmamalarında yatıyor. Bu durum, bu nedenle takımın oyuncu sayısının eksilmesine yönelik endişeler doğuruyor; özellikle de oyuncular bu harekete o kadar alışmış durumda ki, planların tartışılması veya oyun üzerine yapılan itirazlar hakaretlere başvurmadan yaygın bir hâl aldı.

İspanya Kaleciler Birliği Başkanı Fran Soto, gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir takımı, söyleyip söylemediğine dair kesin bir kanıt olmadan 10 kişi bırakmak... Bu tür davranışlarla bu şekilde mi yoksa başka yollarla mı mücadele edebileceğimizi görmemiz gerekiyor." Soto, nihai kararın Avrupa Futbol Federasyonu'nun yönergelerini takip etmek ve yasayı uygulamamak olduğunu vurguladı.

Buna karşılık Kaleciler Birliği, oyunun kurallarını dünya genelinde belirlemekten sorumlu kurum olan Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'ndan, İngiltere Premier Lig Birliği'nin yaptığına benzer şekilde, kalecilerin sakatlıkları abartılı biçimde göstermesinden kaynaklanan zaman kaybıyla mücadele etmek için yeni bir uygulama hayata geçirmesini talep etti.

Önerilen uygulama, sakatlık numarası yaparak maçın yeniden başlamasını geciktirmeyi önlemek amacıyla, kalecileri sakatlıkları abartılı biçimde gösteren takımların oyuncu sayısını bir dakika boyunca bir oyuncu azaltma yetkisini hakemlere veriyor. Bu tür davranışlar, fiili oyun süresinin artırılması ve oyunun akıcılığı hedefiyle çelişiyor.

Buna ek olarak İspanyol hakemler, İspanya'nın ikinci yıldızını kazandığı son Dünya Kupası'nda görülen, zaman kaybıyla mücadeleye yönelik başka yenilikleri de uygulayacak. Bu yenilikler arasında taç atışlarının geri sayım sayacıyla denetlenmesi, oyuncu değişikliklerinin süresinin 10 saniyeyle sınırlandırılması ve tıbbi müdahale gören oyuncuların bir dakika boyunca sahanın dışında kalmasının sağlanması yer alıyor.

Bu önlemler, Avrupa genelinde benimsenenlerle uyum içinde geliyor. Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, hakemlik yönergelerini birleştirmeye çalışmak için üyesi olan tüm federasyonları bir araya getirdi. "Vinicius yasası"na yönelik karşı çıkış ve kalecilerin abartılı davranışları nedeniyle cezalandırılması önerisi de buradan doğdu.

Video yardımcı hakem teknolojisine (VAR) gelince, Avrupa Futbol Federasyonu odağın açık ve bariz hatalara yönelik olacağını vurgulayarak şöyle dedi: "Video yardımcı hakem teknolojisi yalnızca açık ve bariz hata durumlarında, yani hakemin kararının bariz biçimde yanlış olduğu veya hakemin açık bir ihlali gözden kaçırdığı durumlarda müdahale etmelidir. Video yardımcı hakem teknolojisinin amacı maçı yeniden hakemlemek değil, karar alma sürecinin merkezinde kalması gereken hakemlere temel bir destek sağlamaktır."