Cumartesi günü "Ciutat de València" Stadı'nda oynanan Levante-Atletico Madrid karşılaşması, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın maç boyunca tartışmalara yol açan başlıca hakem kararlarını açıklamak üzere sahaya çıkmasının ardından İspanya Ligi'nde tarihi bir ilke sahne oldu. Hakem, Madrid temsilcisinin iki golünün iptal edilmesinin, ev sahibi ekibin teknik direktörü Luis Castro'ya kart gösterilmesinin ve Levante'nin malzeme sorumlularından birinin oyun alanından çıkarılmasının gerekçelerini açıkladı.

De Burgos'un "Movistar" kanalı aracılığıyla gerçekleşen bu görünümü, İspanya Ligi Birliği, İspanya Futbol Federasyonu ve Hakemler Sendikası arasındaki ortak bir girişim kapsamında geldi. Bu girişim, hakemlere ilk kez günün maçlarından ikisinde tartışmalara yol açan başlıca hakem kararlarını açıklama imkânı tanıyor.

Hakem, sözlerine Toledo kazasının kurbanlarına ve ailelerine bir dayanışma mesajı ileterek başladı; ardından Atletico Madrid'in ilk golünün iptal edilmesinin ayrıntılarını açıkladı. Hakem ekibinin başlangıçta oyunun devam etmesine izin verdiğini, ardından video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın devreye girip bir ofsayt durumunu ortaya çıkardığını belirtti.

De Burgos şunları söyledi: "Sahada devam etmesine izin verdiğimiz bir ofsayt vardı; video yardımcı hakem odasından sistemin ofsaytı işaret ettiğini bildirdiler ve bizim de sadece oyunu düzeltip kararı ofsayt olarak değiştirmemiz gerekti."

İptal edilen ikinci golle ilgili olarak hakem, iptal kararının doğrudan sahada alındığını, ardından video teknolojisinin bunun doğruluğunu teyit ettiğini açıkladı ve şunları ekledi: "İkinci pozisyonda golü iptal etme kararını sahada aldık ve sistem haklı olduğumuzu doğruluyor."

De Burgos maç boyunca verilen disiplin cezalarına değindi ve Luis Castro'nun açıklamalarında sınırları aştığı için sarı kart gördüğünü, Levante'nin malzeme sorumlularından birinin ise davranışıyla ilgili şikâyetlerin tekrarlanması üzerine oyun alanından çıkarıldığını açıkladı.

Hakem şunları söyledi: "Birçok şikâyet aldık; sonuncusu uygunsuz bir davranışla ilgiliydi ve yönetmeliklere uygun olarak çıkarma kararı aldık."

Hakem ayrıca Levante oyuncusu Ivan Romero'nun dirsekle vurulduğundan şikâyetçi olduğu olayın ayrıntılarını da açıkladı. Temasın oyuncunun sırtının arkasında gerçekleştiğini ve video teknolojisinin bu pozisyonu inceleyerek oyunun doğal bir parçası olarak değerlendirdiğini, herhangi bir hakem müdahalesi gerektirecek bir ihlal bulunmadığını teyit etti.