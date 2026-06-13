La Liga, Dünya Kupası öncesinde Salem Al-Dossari'ye teklifte bulunuyor

Suudi Milli Takımı'nın kaptanı ve Al-Hilal'ın yıldızı Salem Al-Dossari, Yeşiller'in 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin başlamasına birkaç gün kala İspanya La Liga Birliği'nden özel bir övgü aldı; bu, oyuncunun futbol dünyasındaki saygınlığına dair yeni bir gösterge niteliğinde.

Al-Dossari, özellikle son yıllarda Suudi futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edildiği için, taraftarların büyük umutları eşliğinde, beklenen dünya şampiyonasında Suudi milli takımını yönetmeye hazırlanıyor.

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İspanya Ligi'nin resmi hesabı, "X" platformu üzerinden Salim Al-Dossari'nin İspanyol Villarreal formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına "Kasırga zamanı... Salim Al-Dossari" yazarak, Suudi ve Arap taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bir mesaj gönderdi.









"La Liga"nın övgüsü, Salem Al-Dossari'nin 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında, Suudi oyuncuların Avrupa'ya gönderilmesi programı kapsamında Villarreal forması giydiği İspanyol sahalarındaki önceki deneyimini akıllara getirdi.

Bu deneyim uzun sürmemiş olsa da, Yeşillerin kaptanına dünyanın en güçlü futbol okullarından biriyle tanışma fırsatı verdi ve bu süre zarfında İspanya Ligi'nde oynayarak tarihi bir iz bıraktı.

Al-Dosari, 2026 Dünya Kupası'nda engin deneyimlerinden yararlanmayı umuyor, özellikle de turnuvaya Suudi milli takımının en önemli ve uluslararası arenada en deneyimli oyuncularından biri olarak giriyor.

Al-Hilal'ın yıldızı, sahip olduğu teknik yetenekler ve uzun yıllara dayanan tecrübesi, ayrıca Dünya Kupası'ndaki seçkin siciliyle Suudi taraftarların turnuva boyunca büyük umutlar bağladığı isimlerden biri. Dünya Kupası'nda attığı tarihi goller, onu dünya sahnesinde Arap futbolunun en önemli yıldızları arasına yerleştirdi.