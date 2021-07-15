Maaş yükünü azaltmak isteyen Barcelona, Atletico Madrid’le büyük bir takas gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız sezonu La Liga üçüncüsü olarak tamamlayan Barcelona, Joan Laporta’nın da göreve gelmesiyle birlikte eski günlerine dönmek için düğmeye bastı.

Sergio Agüero, Memphis Depay ve Eric Garcia gibi isimleri bonservissiz olarak kadrosuna katan Katalan ekibi, maaşında yarı yarıya indirime giden Lionel Messi ile de beş yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Ancak Barcelona, içinde bulunduğu maddi tablo nedeniyle yüksek maaşlı oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Marca’nın haberine göre La Liga devleri Barcelona ve Atletico Madrid, Griezmann – Saul takası için düğmeye bastı.

Transferin detayları

Geçtiğimiz günlerde Udinese’den Rodrigo de Paul’u kadrosuna kattığını açıklayan Atletico Madrid, Saul Niguez’i göndermeye sıcak bakıyor.

Ancak pandemi döneminde Atletico Madrid’in de benzer maddi sıkıntılardan muzdarip olduğunu göz önünde bulundurunca, bu takas son La Liga şampiyonu için pek de mantıklı görünmüyor zira Griezmann mevcut sözleşmesinde oldukça yüksek bir maaş kazanıyor. Dolayısıyla Fransız hücumcu, transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmek zorunda kalabilir.

Transferin iki kulüp açısından muhtemel getirileri

Barcelona, bu takasın gerçekleşmesi durumunda bir taşla iki kuş vurabilir. Agüero’yu bonservissiz olarak kadrosuna katan ve golcü ihtiyacını gidermesinin yanı sıra Messi’yi de ikna etmeye yardımcı olan Joan Laporta, Depay transferiyle de Ronald Koeman’ın isteğini yerine getirmiş oldu.

Wijnaldum için de girişimlerde bulunan ancak PSG’nin yüksek teklifine karşılık veremeyen Barcelona, Saul’u kadrosuna katarsa orta saha rotasyonunda da aradığı profilde bir oyuncu kadrosuna katmış olabilir.

Atletico Madrid tarafında ise taraftarlar, kulüpten ayrıldığı için Antoine Griezmann’a hala kırgınlar ve dolayısıyla Fransız oyuncunun transferini istemiyorlar. Fakat Diego Simeone, eski öğrencisiyle tekrar buluşmaya bir hayli sıcak bakıyor.

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