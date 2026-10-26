La Liga'dan El Clasico'da Camavinga'ya yönelik saldırı olayına karşı acil hamle

La Liga Birliği, Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'nın pazar akşamı Barcelona filelerine takımının ikinci golünü attıktan sonra bunu kutlarken El Clasico'nun son dakikalarında maruz kaldığı saldırıyla ilgili Disiplin Komitesi'ne şikâyette bulunmayı planlıyor; zira çok sayıda taraftar kendisine bayrak direkleriyle baş hizasından vurdu.

İspanyol "As" gazetesine göre, El Clasico genel olarak sakin bir atmosferde ve büyük olaylar yaşanmadan geçti, ancak Camavinga'ya yönelik saldırı olayı maçın üzerine gölge düşürdü. Sosyal medya platformlarında dolaşan çeşitli videolar, bir grup Barcelona taraftarının Camp Nou'da takımının ikinci golünü kutlayan Real Madrid oyuncusuna bayrak direkleriyle saldırmaya çalıştığını gösterdi.

Bazı taraftarlar, darbelerden yüzünü korumaya çalışan Camavinga'yı gerçekten de yaralamayı başardı; ardından takım arkadaşları ona yardım etmek, taraftarlardan bu uygar olmayan davranışa son vermelerini istemek ve kendisini taraftarlardan uzaklaştırmak için hızla müdahale etti.

La Liga Birliği, görüntüleri inceledikten sonra kararlı adımlar atacağını teyit ederek olayla ilgili Disiplin Komitesi'ne resmî bir şikâyette bulunacağını, Barcelona stadında kalelerden birinin arkasındaki tribünlerden gelen bu davranışa uygun cezayı ise komitenin belirleyeceğini belirtti.

La Liga Birliği kararlı tutumunun altını çizerek şunları söyledi: "Birlik, İspanyol futbolundaki her türlü şiddet veya taassup eylemini ortadan kaldırma konusundaki köklü bağlılığını sürdürmektedir."