İspanyol futbol tarihinde yaşanan yoğun ve eşi görülmemiş bir günde, LaLiga'nın en güçlü, en etkili ve en gizli organlarından biri olan yeni Delegeler Komisyonu'nun kurulduğunun açıklanması, Başkan Javier Tebas ile Real Madrid arasındaki en şiddetli sözlü krizin patlak vermesiyle aynı güne denk geldi.

Açıklama cuma günü, ciddi bir tırmanmanın ardından sadece birkaç saat sonra geldi. Tebas, Real Madrid'in televizyon kanalının yöntemlerini, Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda yöntemlerine benzetti. Ardından Beyaz Kulüp, son derece sert bir resmî açıklama yayımlayarak lig başkanının hem LaLiga başkanlığı hem de İspanya Futbol Federasyonu birinci başkan yardımcılığı görevinden derhal istifa etmesini talep etti.

Sürpriz dönüş ve koltukların korunması

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid'in yeni yapılanmada komisyon içindeki tartışmalı koltuğunu (üye olarak) koruduğunu, Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in ise birinci başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Ancak en dikkat çekici gelişme, iki yıl önce ligin yönetiliş biçimini protesto etmek amacıyla ani ve sert bir şekilde çekildiği komisyona Barcelona'nın sürpriz bir şekilde geri dönmesi oldu.

Neden İspanya'nın en tehlikeli komisyonu?

Delegeler Komisyonu şekilsel bir organ değil; genel kurula başvurma gereği olmaksızın hayati stratejik kararların alındığı gerçek mutfak.

Ligin geleceğini değiştiren projeler de bu komisyonun içinden hayata geçirildi: "Impulso" planı ve yatırım fonu "CVC" ile yapılan tartışmalı anlaşma gibi. Ayrıca finansal fair play yönetmeliklerindeki değişiklikler de ilk olarak burada görüşülüyor.

Tek bir oda, bütün çatışmalar

Yeni yapılanma bir tür "savaş konseyine" dönüşecek; zira hâlihazırda açık olan tüm çatışmaların tarafları tek bir odada bir araya gelecek:

Birincisi, bugün zirveye ulaşan Tebas ile Real Madrid arasındaki doğrudan karşı karşıya gelme. Florentino Perez'in bizzat katılmayacağı, kulübü genel müdür yardımcısı Begona Sanz'ın temsil edeceği biliniyor.

İkincisi, bu yaz iki kulüp arasındaki anlaşmazlığı alevlendiren forvet Julian Alvarez meselesi üzerinden Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yeni çekişme. Üstelik bu, Barcelona'nın Tebas ile ilişkisinin belirgin biçimde düzeldiği bir dönemde yaşanıyor.

Komisyon, Tebas'ın çizgisine yakın sayılan kulüplerle tamamlanıyor: Sevilla, Alaves, Villarreal ve ikinci başkan yardımcılığı görevini üstlenecek olan Eibar. İkinci lig temsilcilerinin belirlenmesi ise bekleniyor.



