Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nı sarsan olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra, bir Sevilla taraftarı nihayet yarın salı günü adaletin karşısına çıkıyor ve bir futbol maçını Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yönelik alenî bir ırkçılık davasına dönüştürmesinin ardından olası bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, sanık taraftar, İspanya Savcılığı'nın "ahlaki bütünlüğe zarar verme" suçlamasıyla talep ettiği bir yıl dokuz ay hapis cezası ihtimaliyle karşı karşıya.

Olayın ayrıntıları, 2023 yılında oynanan Sevilla ile Real Madrid maçına dayanıyor; söz konusu davanın geçtiğimiz nisan ayında başlaması planlanıyordu, ancak salı gününe ertelendi.

İddianameye göre olay, maçın 83 ile 86. dakikaları arasında, sanığın oyun sahasına oldukça yakın olan kuzey tribünündeki koltuğunda otururken meydana geldi.

Orada, defalarca Vinicius'a yaklaştı ve iddia makamının ifadesiyle "siyah ten rengine yönelik açık bir küçümsemeyle" onu bir dizi ırkçı hakarete maruz bıraktı.

Taraftara karşı belgelenen hakaretin ayrıntıları

Savcılık, olayı yalnızca genel bir hakaret olarak nitelendirmekle yetinmedi; işlenen suçun, Brezilyalı oyuncuda "hayal kırıklığı, utanç ve aşağılanma" duyguları doğurarak "onuruna zarar veren" niteliğini de tam olarak belirledi.

İddianame, ırkçı hareketlerin özellikle şunlardan oluştuğunu ortaya koydu: primatların "maymunların" hareketlerini taklit etmek, tekrar tekrar "maymun" kelimesini bağırmak ve hayvanın çığlığını taklit eden "ah, ah, ah, ah" sesleri çıkarmak. Bunlar televizyon kameralarının açıkça yakaladığı fiiller olup, davanın kesin delillerle belgelenmesini sağladı.

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Resmi bir hamle: Sevilla, taraftarını sahiplenmedi

Bu davada müdahil taraf olan İspanya Ligi "La Liga", maçın hemen ardından harekete geçmiş ve olayla ilgili resmi bir şikâyeti İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Müsabaka Komitesi'ne ve Şiddetle Mücadele Komitesi'ne sunmuştu.

Sevilla kulübü de eli kolu bağlı durmadı. Endülüslü kulüp, taraftarın kimliğini derhal tespit etti, onu aynı anda stattan uzaklaştırdı ve iç disiplin talimatlarına tabi tuttu; bu, taraftarı adalete teslim etmekte belirleyici bir adım oldu.

Şimdi, iki yıllık bir bekleyişin ardından hesaplaşma anı geliyor; İspanyol futbolunun sahalardaki ırkçılık belası ile yürüttüğü savaşta güçlü bir hukuki emsal oluşturabilecek bir dava.