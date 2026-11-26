Atlético Madrid Genel Müdürü Miguel Ángel Gil, geçen salı La Liga başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.

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Bu adım, Javier Tebas ve La Liga'nın bir Avrupa kulüpleri derneğine gizlice sağladığı finansman konusundaki tartışmaların ardından geldi ve lig başkanının konumuna ağır bir darbe vurdu.

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Atlético Madrid Genel Müdürü, 2020'de göreve gelmesinden bu yana Tebas'ın en önemli destekçilerinden biriydi ancak İspanya Ligi Genel Kurulu sırasında yönetim organından çekilme kararı aldı.

Atlético Madrid cephesi bu adımı takvimle ilgili zorluklara bağlarken Gil'in yerine Óscar Mayo getirildi.

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Ancak Madrid basını, Tebas'ın La Liga'nın Avrupa Kulüpleri Derneği'ni (UEC) finanse ettiğini kabul etmesinin ardından gerginliklerin tırmandığını yazdı.

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Fransız yayın kuruluşu RMC'nin aktardığına göre Gil'in ayrılığı, Real Madrid ve Barcelona ile anlaşmazlıkları sürerken ligin en büyük kulüplerinden birinin desteğini kaybeden La Liga başkanının konumunu zayıflatma tehlikesi taşıyor.

İspanyol gazeteleri AS ve Marca'ya göre Miguel Ángel Gil'in istifasının nedeni, La Liga'nın Avrupa Kulüpleri Derneği'ne (UEC) 1 milyon euroya varan bir finansman sağlaması.

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Avrupa Kulüpler Birliği'nin (EFC) rakibi olan derneğe herhangi bir yardımda bulunulduğunu başta reddeden Javier Tebas, sonunda La Liga'nın İspanya Ligi kulüplerini ya da kulüplerin lig içindeki temsilcilerini bilgilendirmeden birkaç yıldır bu derneğin finansmanına katkıda bulunduğunu kabul etti.

UEC çatısı altında başta Union Saint-Gilloise ve Burnley olmak üzere çok sayıda kulübün yanı sıra İspanyol kulüpleri Osasuna, Granada ve Las Palmas da yer alıyor.

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Gil'in kendisi de Avrupa Kulüpler Birliği'nin (EFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yürütme kurullarında görev yapıyordu. Habere göre bu durum, Tebas ve La Liga'nın rakip derneğe verdiği desteğin ortaya çıkmasının ardından Gil'i olası bir çıkar çatışmasından kaçınmaya yöneltti.

Bu finansman, İspanya Ligi kulüpleri arasında büyük bir öfkeye yol açtı. RMC Sport'a konuşan İspanyol bir kaynağa göre bazı kulüpler, La Liga ile UEC arasındaki ilişkinin niteliğinden endişe duyuyor.

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Tartışma, derneğin 16 Kasım'da Avrupa Komisyonu'na UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) aleyhine şikâyette bulunmasıyla daha da alevlendi. Dernek, iki kurumu 2023'te imzaladıkları mutabakat protokolü nedeniyle hâkim durumu kötüye kullanmakla suçladı.

Bu gelişmeler, Gil'i La Liga başkan yardımcılığı görevini bırakmaya ikna etmeye yetti.

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Salı günkü genel kurulun ardından Real Madrid, Rayo Vallecano ve adı açıklanmayan üçüncü bir kulüp dışındaki çoğunluğun onayını alan Javier Tebas, kulüpleri rahatlatmaya özen gösterdi.

La Liga Başkanı, X'te paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Kulüpler, La Liga yönetimine verdikleri desteği açık bir şekilde yeniledi. Olağan genel kurulda hesapları ve bütçeyi onayladıkları ezici çoğunluk, birlikte çalışmaya devam etmemiz ve her zaman yaptığımız gibi İspanyol profesyonel futbolunu büyütmemiz için bize güç veriyor."

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Tebas, eski yardımcısına da şu sözlerle teşekkür etti: "La Liga birinci başkan yardımcısı olarak yaptığı çalışmalar ve bunca yıllık iş birliği için Miguel Ángel Gil'e özel teşekkürler."