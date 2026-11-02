Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe'ye Racing Santander karşısında verilen tartışmalı penaltı hakkında görüş bildirmekten kaçınırken, Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Edin Terzic tamamen farklı bir tavır seçti ve takımının Real Sociedad karşılaşmasında tartışmalı bir hakem kararından yararlandığını açıkça kabul etti; bu itiraf onu, Portekizli teknik adamın hakem tartışmalarını ele alış biçimiyle doğrudan karşı karşıya getirdi.

Terzic'in itirafı, Athletic Bilbao'nun San Mames Stadı'nda oynanan ve İspanya La Liga'nın 11. haftası kapsamında yer alan Bask derbisinde Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından geldi. Maçta, ilk yarının bitimine doğru Nico Williams'ın savunmacı Jon Aramburu ile girdiği mücadele sonucu yere düşmesiyle lehine tartışmalı bir penaltı verildi.

Real Sociedad oyuncularının karara itiraz etmesine rağmen, hakem Alejandro Hernandez Hernandez penaltı kararında ısrar etti ve Alex Berenguer'in gole çevirmeyi başardığı bu penaltıyla takımına öne geçme imkânı tanıdı; karşılaşma Bilbao'nun galibiyetiyle sona erdi.

Tartışmalı hakem kararlarından söz ederken birçok teknik direktörün alıştığının aksine, Terzic soruyu geçiştirmeye ya da kararı savunmak için gerekçeler sunmaya çalışmadı; bilakis açık yüreklilikle şunları söyledi: "Bugün bize ayrıcalıklı bir muamele yapıldığını hissediyorum."

Alman teknik adam, takımının önceki maçlarda daha kötü kararlara maruz kaldığını düşünmesine rağmen sezon başından beri hakemlik hakkında konuşmadığını da ekledi ve ardından Nico Williams'ın hareketini övdü: "Nico'nun hareketi hoşuma gitti. Ceza sahasına girmen gerekir, aksi takdirde penaltı kazanamazsın. Sahaya gayet iyi bir şekilde girdi ve lehimize bir penaltı kazanmayı başardı."

Buna karşılık Mourinho, çok konuşulan ve Kylian Mbappe lehine verilen penaltı hakkında yorum yapmaktan kaçınmış, bunun yerine Aurelien Tchouameni'nin eline çarpmasının ardından Racing Santander lehine iptal edilen penaltıya odaklanmayı tercih etmişti. Topun eline çarpmadan önce Real Madridli oyuncunun vücudundan sektiğini, dolayısıyla bir ihlal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Portekizli teknik adam o pozisyona ilişkin şunları söyledi: "Bir de şu faktör var: İnsanlar maçları kalpleriyle izliyor ve kuralları bilmeyen pek çok kişi var." Ardından, pozisyona uzak olduğu için yerinden olayı değerlendiremediğini, ancak tabletten tekrarı izledikten sonra içinin rahatladığını belirtti.