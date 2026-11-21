Marc-André ter Stegen'in Ajax deneyimi sportif açıdan kötü geçmedi. Alman kaleci zorlu başlangıcını geride bırakarak teknik direktör Michel Sánchez'in planlarında ilk tercih haline geldi. Ancak İspanya Ligi'nde oynamayı sürdürme isteği nedeniyle geleceği hâlâ farklı ihtimallere açık.

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Barcelona'da geçirdiği uzun yılların ve Girona'da geçirdiği ayların ardından İspanya'da kendini son derece rahat hisseden Alman kaleci, şu anda Ajax'ta kiralık olarak forma giymesine rağmen La Liga'ya dönmeyi hedefliyor. Ter Stegen, Hollanda ekibindeki bu kiralık döneminde formunu ve takımdaki yerini yeniden kazanmaya başladı.

Bu noktada Valencia da 34 yaşındaki kaleciyle ilgilenmeye başladı. Onda Cero radyosunda yayınlanan "Onda Deportiva Valencia" programının aktardığına göre, kulübün sportif direktörü Braulio Vázquez, Ter Stegen'in durumunu ve onu transfer etme ihtimalini sordu.

Alman kalecinin Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Ajax'taki mevcut kiralık süresi 30 Haziran'da sona erecek.

Ter Stegen sezon sonunda Katalan ekibine dönmek istediğini belirtmişti, ancak Valencia'nın ilgisi önünde İspanyol futbolu içinde farklı bir yol açabilir. Bu ihtimalin Barcelona açısından önemi mali boyutta da yatıyor. Katalan kulübü, mevcut kiralık dönemi boyunca kalecinin maaşının %90'ını karşılarken Ajax alacaklarının yalnızca çok küçük bir kısmını ödüyor. Bu da Valencia'ya transferini mali yükün daha büyük bir bölümünü hafifletmek için olası bir fırsata dönüştürüyor. Bu bilgiler Sport gazetesinin haberinde yer aldı.

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Barcelona, teknik direktör Hans Flick'in kendisine şans vermemesi ve sportif yönetimin maaş bütçesinde büyük bir alan açma isteği nedeniyle sportif ve mali gerekçelerle Ter Stegen'in kiralanmasını onaylamıştı. Bu yüzden kulübe daha fazla mali fayda sağlayacak her teklifi değerlendirmeye hazır olabilir.

Barcelona, Valencia'nın ilgisinin ciddi bir adıma ve resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için şimdilik bekle-gör tavrını sürdürüyor. Üstelik Katalan kulübü, İspanya'ya dönmeyi tercih eden kalecisinin geleceğiyle ilgili yeni bir karar vermek için acele ediyor görünmüyor.

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Valencia ise bu transferi kadrosunu güçlendirmek için bir fırsat olarak görebilir. Bu gelişme, kulübün sahiplik yapısına yeni bir Amerikalı yatırımcının girmesiyle eş zamanlı yaşanıyor. Beachwise Holdings konsorsiyumu, geçen ekim ayının sonundan bu yana Peter Lim'e ait Meriton Holdings şirketinin elindeki hisselerin %42'sini satın aldı. Anlaşma hâlâ İspanya Spor Yüksek Kurulu'nun nihai onayını bekliyor.

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Valencia, takımın başına geçen 23 Eylül'de geçen Javier Aguirre yönetiminde İspanya Ligi'nde zor günler geçiriyor. Ekip, 12 maçta kalesinde 20 gol görerek 9 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

Takımın as kalecisi Makedon Stole Dimitrievski de sert eleştirilerin hedefinde. Bu tabloda Ter Stegen transferi, 40 sezon üst üste birinci ligde yer alan ancak artık bu süreklilik zincirini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımı kurtarma çabası için bir başlangıç noktası olabilir.

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