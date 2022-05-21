La Liga'nın CEO'su Javier Tebas, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'yi transfer etmek istediği bilinen Barcelona'nın bu transfer operasyonunu rafa kaldırması gerektiğini söyledi. Marca'ya konuşanTebas Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik problemlerin devam ettiğini ve Polonyalı golcünün maaşının kulübü çok zor durumda bırakabileceğini belirtti.

Tebas ne söyledi?

"Barcelona'nın Lewandowski'ye imza attırması bugün itibarıyla mümkün görünmüyor. Bu transferin gerçekleşmesi için başka şeyler olmak zorunda. Neler olacağını bilmiyorum ama rakamları okumak son derece kolay. Önceki iki yılda 500 milyon euro'dan fazla zarar eden bir kulübün Lewandowski için bile biraz geride durması gerekiyor"

Tebas Mbappe için ne söyledi?

"Mbappe bana kalırsa Real Madrid forması ama her gün kararını değiştiriyor. Birçok kez kararını değiştirdiğini okudum. Bu şaşırtıcı değil çünkü karar değişiklikleri her zaman bu işin bir parçası. Elbette yanılıyor olabilirim ama yine de bana öyle geliyor ki eğer PSG'de kalmak isteseydi bunu çoktan yapardı"

Kış transfer döneminde kadrosunu Ferran Torres, Pierre Aubameyang ve Adama Traore gibi isimlerle güçlendiren Barcelona, yaşadığı mali problemler nedeniyle geçtiğimiz yaz efsane oyuncusu Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının önüne geçememişti.

Başkan Joan Laporta kulübün yeniden ekonomik özgürlüğünü kazanması olarak belirlemişti.

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