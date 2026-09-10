İspanyol Ligi Birliği, rekabetin adaletini tehdit eder hale gelen gerçek uçurumu gözler önüne serdi. İspanyol futbolunun iki devi astronomik bütçelerle uçarken, Endülüs'ün büyüklerinden Sevilla, kendisini mali dibin en dibinde buldu ve rekabette kalabilmek için akademisine bel bağlamak zorunda kaldı.

"La Liga", bugün perşembe günü, en sıkı korunan sırlarından birini açıkladı: Birinci ve İkinci Lig'de yer alan toplam 42 kulübün tamamının resmi maaş tavanı. Tüm tahminleri altüst eden bir raporda.

Real Madrid zirvede, Barcelona uzaktan geri dönüyor

Real Madrid, üst üste ikinci yıl İspanya'nın en zengini olarak tahtına oturdu. Kraliyet kulübü, harcama tavanını 70 milyon avrodan fazla artırmayı başararak mutlak mali üstünlüğünü teyit etti.

Ancak en büyük sürpriz, ezeli rakibi Barcelona'dan geldi. Katalan kulübünün, yani içeri giren her avroyu harcayabilme gücünü ifade eden 1:1 harcama kuralına tarihi dönüşünü kutladığı aynı yaz, mali tavanı tek seferde 200 milyon avrodan fazla sıçradı. Bu, yönetimin varlıkları satma ve borçları azaltmadaki başarısını yansıtan devasa bir sıçrayıştı.

Bu rakamlarla birlikte, iki kutup ile diğer rakipler arasındaki uçurum korkutucu şekilde açıldı. Üçüncü sıradaki Atletico Madrid ise 35 milyon avroyu geçmeyen mütevazı bir artışla konumunu korudu ve iki devin yarışından oldukça uzak görünüyor.

Sevilla'nın serbest düşüşü ve yükselenlerin sürprizi

Tam tersi kutupta ise Sevilla gerçek bir mali kâbus yaşıyor. Üst üste ikinci yıl Endülüs kulübü, geçen sezondan bile daha düşük olan ve 20,161 milyon avroyu geçmeyen bir tutarla ışıklar ligindeki maaş tavanı tablosunun en dibinde yer alıyor.

Bu rakam, kulübün planlarını boğucu bir şekilde kısıtlıyor ve onu her zamankinden daha fazla akademisinin gençlerine ve her transferde hedefi tutturmaya mecbur bırakıyor. Sıralamanın dibinde Sevilla'ya Malaga ve Deportivo Alaves eşlik ediyor.

Tablonun diğer tarafında ise iki yeni gelen dikkatleri üzerine çekti. Sekiz yıllık aradan sonra ışıklar ligine dönen Deportivo La Coruña, en düşük onuncu maaş tavanıyla geri dönüyor. Racing Santander ise son üç sıradan çıkmayı başararak, gerçekleştirdiği olumlu transfer döneminin bir tesadüf olmadığını kanıtladı.

Maaş tavanı nedir ve neden önemlidir?

La Liga Birliği'nin kulüplerin iflasını önlemek için uyguladığı sıkı ekonomik denetim sisteminin bir parçası olarak, maaş tavanları düzenli olarak güncelleniyor. Bu rakam, yalnızca oyuncuların maaşları değil, kulübün tüm çalışanlarına harcayabileceği azami tutardır; buna, ilk takımın bütçesi içinde kayıtlıysa kadın takımlarının ve genç takımların maaşları da dahildir.

Bu tavanı aşan kulüp, yeni transferlerini kaydetmekten men ediliyor. Bu, La Liga'nın yıllardır mali istikrarı sağlamak için kullandığı bir silah; bedeli, yüksek maddi imkânlara sahip olanlarla daha az imkânlı olanlar arasındaki uçurumu genişletmek olsa bile.

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