2026-2027 sezonu İspanya Ligi'nin açılış maçında Deportivo Alavés ile Getafe arasında oynanan karşılaşma, hakem Manuel Jesús Ortiz'in Kiko Femenía'ya kırmızı kart göstermesiyle sezonun ilk tartışmalı hakem kararlarından birine sahne oldu. Bu kararın ardından Getafe maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

"Cadena SER" radyosunda aktarılanlara göre, Femenía'nın atılması Adebayo Rebiga'ya yaptığı sert bir müdahalenin sonrasında geldi. Getafe oyuncusu, Alavés savunmasının topu uzaklaştırmasının ardından ikili mücadeleye geç girdi ve rakibini ayağı uzatılmış, ayakkabısı kalkık hâldeyken yere düşürdü. Bu da hakemin müdahaleyi doğrudan kırmızı kartı gerektiren bir ihlal olarak değerlendirmesine yol açtı.

Hakem uzmanı Iturralde González, atılma kararının prensipte gerekçeli olduğunu değerlendirdi ve VAR incelemesinden önce Femenía'nın ayağı uzatılmış, ayakkabısı kalkık hâlde sert bir müdahalede bulunduğuna dikkat çekti. Bu özelliklerin, ağır cezayı gerektiren ciddi ihlallerle örtüştüğünü belirtti.

Ancak tartışma müdahalenin niteliğinden çok, hakemin VAR incelemesi sırasında ulaştığı görüntülerle ilgiliydi. Maça eşlik eden hakem analizine göre, hakeme uzak ve net olmayan görüntüler sunuldu; bu da olayın doğrulanma sürecini daha da zorlaştırdı.

Iturralde, hakemin olaya çok yakın bir mesafede durduğunu ve net bir görüşe sahip olduğunu söyledi. Kararı vermek için esasen VAR müdahalesine ihtiyaç duymadığını değerlendirdi, ancak aynı zamanda inceleme sırasında sunulan görüntülerin kalitesine ilişkin çekincesini dile getirdi. Mevcut görüntülerin olayı tam olarak teyit etmeye imkân vermediğini vurguladı.

Görüntülerin kalitesi, maç yorumcularından geniş çapta eleştiri aldı. Yorumcular, sezonun ilk maçlarında hakeme sunulan görüntülerin netliğinin zayıf olmasına şaşırdıklarını dile getirdi ve kritik hakem kararları incelenirken daha net görüntülerin sağlanması gerektiği yönünde talepler öne çıktı.

Sonuçta Femenía'ya kırmızı kart gösterildi ve Getafe ilk yarıyı 10 kişi tamamladı. Bu karar karşılaşmanın gerginliğini artırırken, İspanya Ligi'nin yeni sezonunda hakemlik ve VAR performansıyla ilgili tartışmayı da erkenden alevlendirdi.