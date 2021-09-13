Son dönemlerin revaçta ismi Tebas, Real Madrid’in ekonomik açıdan güçlendiği Mbappe ve Haaland üzerinden anlattı.

Lionel Messi’nin maaşında yüzde 50 oranında indirime gitmeyi kabul etmesine karşın La Liga yükümlülükleri gereği Barcelona ile sözleşmeyi imzalayamamasıyla birlikte Javier Tebas bir anda odaktaki isim olmuştu.

La Liga Başkanı Tebas, yapılan düzenlemelerle birlikte İspanyol kulüplerinin ekonomik açıdan daha iyi konuma geldiğini ve pandemi döneminin etkisini atlatmaya başladığını dile getirdi.

“Real Madrid, Haaland ve Mbappe’yi alacak güçte!”

Tebas, Real Madrid’in yaptığı oyuncu satışlarının ve elde ettiği gelirlerin altını çizerken İspanyol devinin Haaland – Mbappe ikilisine imza attırabilecek ekonomik güce sahip olduğunu belirtti:

“Madrid 200 milyon euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Mbappe ve Haaland’ı aynı anda transfer edebilecek paraları var!”

“Para kaybetmediler ve buna ek olarak oyuncular sattılar. Bu noktada anlaması güç olan ise, 400 milyon euro gelir kaybeden ve 500 milyon euro maaş ödeyen PSG’nin Mbappe için gelen teklifleri reddedebilme lüksüne sahip olması.”

"Ligue 1'in harcalamaları Avrupa futboluna zarar veriyor"

“Finansal kontrol kuralları Fransa’da iyi işlemiyor ve bu durum Avrupa pazarına da zarar veriyor. UEFA’nın sistemi hatalar barındırıyor. Yatırımcıları çekmemiz lâzım ancak sürekli gelir kayıplarıyla da mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer sektörlerde bu durum kabul edilemez.”

“Kulüpler Şampiyonlar Ligi’ni kazanırken milyonlarca para kaybetmeyi tercih ediyorlar. Bu şekilde taraftarları mutlu ediyorlar ama futbolu da bitiriyorlar. Bu çok tehlikeli!”

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