La Liga'nın başındaki isim Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi projesini yeniden canlandırmaya çalışan Juventus, Barcelona ve Real Madrid'e sert tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi ve yerel liglere alternatif olarak düşünülen Süper Lig'le ilgili son günlerde çıkan haberler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de açıklama yapmaya itti.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, AC Milan, Inter ve Atletico Madrid'in aralarında bulunduğu Avrupa devleri ilk etapta projede yer alacaklarını açıklamış, ancak gelen tepkiler üzerine bu kulüpler geri adım atmıştı.

Üç kulüp ise Avrupa Süper Ligi prpjesinin arkasında durmaya devam ediyor. Juventus Başkanı Andrea Agnelli son dönemde projeye destek bulmak için girişimlerini arttırdı.

Ne söylediler?

Londra'daki Futbol Endüstrisi Zirvesi'nde konuşan Javier Tebas, Agnelli'yi yalan söylemekle suçladı.

"Agnelli bunu açıklamak zorunda, eğer açıklayamazsa yalan söylüyor demektir."

"Bir hafta önce üç takım Agnelli'nin evinde bir toplantı yaptı. Şimdi ise ligdeki takımların kalıcı olmayacağını, Real Madrid'in garanti yer istemediğini söylüyorlar. Bu doğru değil."

"İngiliz takımlarının bu ligin bir parçası olması çok zor. Avrupa'da iki kategorili bir düzen yaratıp, yerel ligleri ikinci kategoriye yerleştirmiş olacaklar."

"Küme düşen iki, üç takım olacak, ama Juventus, Barcelona, Real Madrid gibi demirbaşların ligden düşmesi çok zor."

"UEFA'yı ve Premier Lig'i kendilerine düşman ettiler. Bu organizasyonların büyümesi onların modeline uymuyor. Bunu biliyoruz, bu bilgiye sahibiz. İstediklerini söyleyebilirler, ama üzerinde çalıştıkları şey bu."

"Açıkçası yazılanları her okuduğumda, Putin'den fazla yalan söylediklerini düşünüyorum."

"Israrla bu projenin yerel ligleri etkilemeyeceğini söylüyorlar. Buna inanmak için aptal olmalıyız. Hepimiz bunun yerel liglere zarar vereceğini söylüyoruz."

"Bu aşağılayıcı ve küçük düşürücü. Futbola büyük zarar verecekler."

Ceferin de sessiz kalmadı

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların Avrupa'daki diğer futbol organizasyonlarından çıkarılacağını tekrar hatırlattı.

"Süper Lig hakkında konuşanların derdi futbol değil. Futbol dışı bu projeden sıkıldım."

"Önce, pandeminin ortasında bu saçma fikri ortaya attılar. Şimdiyse savaşın ortasında başka bir fikri hayata geçirmeyi planladıklarına dair haberler okuyoruz."

"Bu insanlar hakkında daha ne söylemem gerek? Başka bir dünyada yaşadıkları kesin."

"Biz bu korkunç durumu iyileştirmeye çalışırken, onlar böyle bir proje üstünde çalışıyor. İnsanlara bunun iyi bir proje olduğunu söylemeleri için para verebilirler, ama herkes bunun saçmalık olduğunu biliyor."

"Olanların ardından o insanlardan biri beni arayıp özür dilemişti, şimdi tekrar deniyorlar. Onlar için taraftarlar birer müşteri. Bizim için taraftarlar birer taraftar."

Sözlerine devam eden Ceferin, doğrudan Juventus Başkanı Agnelli'yi hedef aldı:

"UEFA'yı ve ECA'yı (Avrupa Kulüpler Birliği) eleştirdiler. İçlerinden biri ECA başkanıydı."

"Süper Lig projesini başlatmadan bir hafta önce sistemi öven açıklamalar yapıyordu."

"Kendi liglerinde oynayabilirler, buna kimse engel olmuyor. Ama orada oynarlarsa, bizim organizasyonlarımıza katılamazlar."

Daha fazla okuma