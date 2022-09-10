NE OLDU? Mbappe, PSG ile 2025 yılına kadar Fransa'nın başkentinde kalacağı olağanüstü bir sözleşmeye imza attı.

Modern çağın en büyük transfer destanlarından birinin merkeziydi. Kararın ardından Mbappe ve Liga Başkanı Javier Tebas'a çok eleştiri yöneltildi.

Tebas ise bu eleştirilere sert bir yanıt vermeyi ihmal etmedi.

NE SÖYLEDİ: İspanya liginde Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Mbappe gibi isimlerin eksik olup olmadığı sorulduğunda Tebas, Influencers Magazine'e şunları söyledi:

"Kulüplerin bulunduğu yere bakarsak, bunların para saçan kulüpler olduğunu görürüz.

"Elbette gelmelerini isterdik, ama geçen yıl da orada değildiler. Mbappe, rekabetçi olmayan bir ligde kaldı."

La Liga başkanının, bu sözleriyle Mbappe'yle dalga geçtiği ve küçümsediği yorumları yapıldı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo ve Messi, İspanya'da uzun süre kaldıktan sonra yeni meralara yelken açarken La Liga, en büyük yıldızlarından mahrum kaldı.

Tüm zamanların en iyi iki oyuncusu olmadan La Liga'nın gücünün azaldığı iddia edildi. Yine de bu, Robert Lewandowski'nin İspanya'ya transferini durduramadı.

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