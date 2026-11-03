La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'i Negreira davasını Barcelona'nın itibarına mümkün olan en büyük zararı vermek amacıyla kasıtlı olarak uzatmakla suçladı. Tebas, başkentten gelen sürekli hukuki itirazların skandalı gündemde tutmaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu öne sürdü.

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Tebas, Real Madrid'in niyetlerini sorguluyor

İspanyol mahkemeleri, Barcelona'nın Hakemler Teknik Komitesi'nin (CTA) eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemeleri soruşturuyor. Sportif yolsuzluğa ilişkin herhangi bir kanıt ortaya konmamış olsa da Real Madrid, skandal nedeniyle El Clasico'daki rakibi Barcelona'yı sert biçimde hedef alıyor.

Tebas, başkent kulübünün tutumunu kamuoyu önünde kınadı. Real Madrid'in soruşturmaya yönelik ilgisinin ancak Barcelona'nın tartışmalı Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmesinin ardından başladığını öne süren Tebas, kulübü Barcelona'ya zarar vermek için hukuk sistemini araç olarak kullanmakla suçladı.

«Sakız gibi uzatıyorlar»

Real Madrid'in tutumunu değerlendirirken sözünü sakınmayan lig başkanı, Bernabeu'da paranoyanın hâkim olduğunu ima etti.

«Negreira davasını sakız gibi uzatıyorlar. Real Madrid, oynadığı her stadyumda her hakem soyunma odasında Negreira'nın olduğunu düşünüyor» diyen Tebas'ın World In Progress (WIP) kongresindeki sözlerini AS aktardı.

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«Real Madrid'e hatırlatıyorum: Savcılığa onlardan önce biz gittik. Real Madrid başkanı, Negreira meselesi ortaya çıktıktan sonra altı ay boyunca yönetim kurulundaydı. Bir genel kurulda, o dönemki arkadaşının kulübü Avrupa Süper Ligi'ndeyken o kulübü savundu. Barcelona'nın ayrıldığı gün her şey değişmiş gibi görünüyor.»

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Barcelona'ya yönelik kabul edilemez saldırılar

Tebas, yargı süreci devam ederken Barcelona'nın kamuoyu önündeki imajına yönelik saldırıların sürmesini haksız buluyor.

Tebas sözlerini şöyle sürdürdü: «Barcelona'ya yönelik sürekli saldırılarla yaşananların kabul edilemez olduğu açıkça söylenmeli, çünkü bu süreç uzayıp gidiyor. Gerekirse Barcelona sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalacak. Ancak şu anda hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz; çünkü sürecin uzatılmasını isteyen Real Madrid.»

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Tebas sözlerini şöyle tamamladı: «Barcelona'nın davasının Manchester City'ninkiyle hiçbir ilgisi yok ve bu dava yargı sistemini etkileyemez. Karar burada, İspanya'da verilmeli.»

Karar İspanya'da verilecek

İspanyol yargısı, Avrupa'daki diğer yüksek profilli futbol davalarından bağımsız olarak soruşturmasını kendi takvimine göre sürdürecek. Tebas, Barcelona'nın durumunu Manchester City'nin Premier League ile devam eden mücadelesinden açıkça ayrı tutarak İngiltere'deki kararın İspanya'daki süreci etkilemeyeceğini vurguladı.

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Kesin bir hukuki sonuca ulaşılana kadar, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki saha dışı sert söz düellosunun yavaşlayacağına dair bir işaret görünmüyor.