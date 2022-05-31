Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için astronomik bir teklif yapan PSG'nin UEFA'ya bu anlaşmaya dair bir açıklama yapması gerekebilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni kontratın ardından, PSG'yi Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet edeceğini açıkladı. Real Madrid'in adeta kapısından dönen Mbappe, PSG'den aldığı astronomik teklifin ardındna 21 Mayıs'ta takımıyla olan kontratını üç yıl daha uzatma kararı almıştı.

Tebas Mbappe hakkında ne söyledi?

"Mbappe'nin imzaladığı yeni sözleşme bir skandal. PSG'nin son yıllardaki borç yüküne rağmen maaş bütçesini nasıl yükselttiğinin sorgulanması gerekiyor. PSG bugün itibarıyla Real Madrid ve Barcelona'dan daha fazla maaş harcaması yapabiliyor. Sponsorluklarda yapılan hileler UEFA'nın belirlediğinden çok daha yüksek durumda"

UEFA finanasal olarak ona bağımlı olduğu için PSG başkanı istediği her şeyi yapabilir mi? Bu kabul edilemez bir düşünce. Birkaç gün içinde PSG'ye yönelik şikayetimizi UEFA'ya sunacağız. La Liga hiçbir Avrupa kulübünün Avrupa futbolunu mahvetmesine izin vermeyecek. Şikayetimiz yazılı, objektif ekonomik verilere dayanacak ve göstermelik olmayacak.

Barcelona'nın Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'yi tranfer etme çabasına a değinen Tebas, Katalan ekibinin Polonyalı golcüyü transfer etmeden önce kadrosundaki yüksek maliyetli birkaç oyuncuyu satması gerektiğini söyledi. Tebas Barceloan yönetiminin de bu durumunun farkında olduğunun altını çizdi.

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