Avrupa futbolunda önümüzdeki 15 yıla damga vurması beklenen Kylian Mbappe ile Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde takımlarından ayrılmalarına kesin gözüyle bakılırken, La Liga Başkanı Javier Tebas iki oyuncunun geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tebas iki oyuncuyu da La Liga'da görmek istediğini söyledi.

Ne söylendi?

İspanyol basınından ABC'ye konuşan Tebas her iki oyuncunun da lige katılmasının, organizasyonun marka değerine yapacağı katıya dikkat çekti:

"Dünyanın en iyi iki oyuncusu Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo geçmişte aynı anda La Liga'da oynadı.

"Bu şansa yeniden sahip olmayı diliyorum. Bir Real Madrid taraftarının Real Madrid'e duyduğu tutkununun daha fazlasını La Liga için hissediyorum.

"Bir oyuncunun sözleşmesinin bitmesine altı ay kaldığında ve herhangi bir takıma transfer olmadığında, büyük bir olasılıkla başka bir takıma transfer olur. Mbappe için medyada adı geçen tek takım Real Madrid. Umarım şanslıyızdır ve Mbappe hem Real Madrid'e hem de La Liga'ya çok şey getirir.

"Mbappe Real Madrid'e gelirse, Haaland'ın da Barcelona'ya gelmesini isterim"

Barcelona iddiaları artıyor

Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katan Barcelona'nın her ne kadar mali bir krizin ortasında olsa da Haaland transferi için kaynak arayışında olduğu iddiaları her geçen gün artıyor.

Öte yandan Mbappe'nin yanı sıra Norveçli yıldızı da isteyen Real Madrid'in bu yönde atacağı adımlar da merakla bekleniyor.

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