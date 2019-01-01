La Liga Başkanı Javier Tebas: Manchester City, futbolu mahvediyor

La Liga Başkanı Javier Tebas, Financial Times zirvesinde Manchester City ve Paris Saint-Germain'i eleştirdi.

Başkanı Javier Tebas, Financial Times'ın düzenlediği Futbol Yönetimi Zirvesi'nde çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Tebas, ve kulüplerinin, milyarderlerin oyuncağı haline geldiğini dile getirdi. Devlet tarafından işletilen kulüplerin Avrupa futbolunu mahvettiğini ifade eden Tebas, Avrupa'daki diğer takımların, "petrol parası" ile finanse edilen bu kulüplerle rekabet edemediğine inanıyor.

Manchester City, 2008'de 'nde iktidar ailesinin üyesi ve aynı zamanda petrol zengini olan Sheikh Mansour tarafından satın alınmıştı. PSG ise 2012'de Qatar Sports Investments tarafından alınmış ve her iki kulüp de son zamanlarda büyük başarılara imza atmıştı.

Aynı zamanda bu iki kulübün, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alması gündemde.

"Futbol, artık bir oyuncak"

"Manchester City ve PSG'nin sorunu, devlet tarafından işletilmesi. Biri petrol, diğeri doğal gaz gelirleriyle yönetiliyor. Avrupa futboluna verdikleri zarar had safhada. City ve PSG, piyasayı öyle bir şişiriyor ki diğer kulüpler, oyuncularını korumak için saçma meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Bu iki kulüp, devlet tarafından desteklendiği için bütçelerine bakmaksızın istediği oyuncuları alıyorlar. Diğer kulüpler de bu durumdan etkilenerek ellerinde olandan fazlasını harcıyor. Tüm Avrupa futbol yapısının dengesini bozuyorlar. Futbol, artık bir spor dalı ya da endüstri değil. Daha çok devletin bir oyuncağı gibi. Ve futbol, oyuncak haline gelirse çocukların eline düşer ve bütün bir sistemi berbat edersiniz."