La Liga Başkanı Javier Tebas itiraf etti: Barcelona'nın Messi'yi tutmasının bir yolu vardı!

Lionel Messi'nin ayrılığı sürecinde sert eleştirilerle karşılaşan La Liga Başkanı Javier Tebas, topu Barcelona yönetimine attı.

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanyol futbolunun son dönemine damga vuran Avrupa Süper Ligi projesini ve Arjantinli efsane Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma sürecine değindi.

Tebas, Barcelona'nın maliyetli transferlerden kaçınmış olması halinde Messi'yi takımda tutabileceğini ancak bunu tercih etmediklerini söyledi.

Tebas ne söyledi?

İspanyol basınından Cope'ye konuşan Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan ilişkisine de değindi:

"Uzun bir süredir futbol maçlarına gitmiyorum. Florentino Perez her maça davet ediyorum ama tercih etmiyorum. Profesyonel futbol açısından Perez ile birbirimizi anlamamız imkansız çünkü vizyonlarımız çok farklı. Barcelona Başkanı Joan Laporta ile mesajlaşmıştım ancak sonrasında hiç görmedim.

"Florentino Perez ile ilişkim Laporta ile olduğundan daha farklı. Perez'in Avrupa Süper Ligi konusundaki düşünceleri çok yanlış.

"Süper Lig'e dair bir pazarlık söz konusu olamaz. Büyük kulüplerin uluslararası futbolu domine etmesi gerekmiyor. Süper Lig'in hayata geçme şansı olduğunu sanmıyorum. İngilizler yanıldıklarını anladı. Almanlar da bunun farkında. Süper Lig ölü bir konu ama buna inanan tek kişi Florentino Perez. Laporta ve Andrea Agnelli de bunun gerçekleşemeyeceğini fark etti."

Messi süreci

La Liga'nın CVC ile imzalayacağı sponsorluk anlaşması öncesinde Laporta ile bir araya geldiğini ve Barcelona'nın anlaşmayı onayladığını belirten Tebas, Laporta'nın düşüncelerinin daha sonrasında değiştiğini belirtti:

"Temmuz ayında Laporta'nın evinde yemek yedim. CVC anlaşması için anlaşmaya vardık. Sonrasında bir telefon aldım ve anlaşma sürecinin hızlanmasını çünkü Messi'nin beklemekten dolayı sinirlendiğini söylediler.

"Onlara bu anlaşmanın şartları açıklandığı anda Florentino Perez'in karşı çıkacağını söyledim ama Laporta bir kişiliği olduğunu ve verdiği kararın arkasında olduğunu söyledi ama sonrasında karar değiştirdi. Kararını değiştirmesinde Florentino Perez'in etkisi olduğuna dair hiçbir şüphem yok.

"CVC anlaşmasına girip elde ettiklerini paranın yüzde 15'ini oyunculara ayırsalardı Messi takımda kalabilirdi. Laporta bu yaz Depay ve Agüero gibi oyunculara imza attırdı. Eğer bu oyuncular olmasaydı Messi takımda kalabilirdi."

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