La Liga Başkanı Javier Tebas: İspanyol futbolunun 490 milyon euro'ya ihtiyacı var

La Liga başkanı, salgından dolayı İspanyol futbolunun çok büyük zarar ettiğini açıkladı.

Javier Tebas, katıldığı bir söyleşideki açıklamasında, "Kulüplerin harcamalarını karşılayabilmeleri ve İspanyol futbolunun, sezonun sonunu getirebilmesi için 490 milyon avroya ihtiyacı var" dedi.

LaLiga başkanı, "Halen yüksek harcamalarımız var. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi için bir çalışma yapıldı ama bazı kulüplerin buna devam etmeleri gerekiyor. Kulüpler, gelirlerinin yüzde 45'ini bilet satışlarından sağlıyorlardı ve bu şu anda yok. İspanya'da bu krizden en çok etkilenen kulüpler , , . Bu kulüpler, futbolcularının sözleşmelerini de feshedemezler" açıklamasında bulundu.

Mevcut durumda 17 kulübün önemli ekonomik kayıpları olduğunu kaydeden Tebas, "Bazılarında 100 milyon avroluk, bazılarında da 3 milyon euro'luk kayıp var. Öyle ki 3 milyon kaybı bulunan, ilkinden daha kötü durumda olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tebas ayrıca, temmuz ayına oranla şu anda ligin oynanmasının çok daha zor olduğunu, salgında ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayılarının futbolculara da yansıdığını, protokol değişikliğine giderek soyunma odalarının kullanılmasını yasakladıklarını aktardı.

" 'nın arkasında büyük bir endüstri ve ona bağlı istihdam var," diyen Tebas, "Son raporlara göre futbol kulüpleri toplamda 180 bin kişiye iş sağlıyor. Bu endüstriyi korumak aynı zamanda bir sosyal sorumluluk. Örnek olmamız gerekiyor. Çünkü bu büyüme ve istihdam olarak geri dönüş sağlıyor. İnsanlar, La Liga'nın arkasında çok fazla sorumluluk olduğunu biliyor" değerlendirmesini yaptı.

Tebas, geçen sezonun tamamlanması sayesinde kulüplerin toplam 900 milyon euro'yu bulabilecek zararın önlendiğini savundu.

Diğer yandan, Avrupa Süper Ligi projesini, "Bana bir şaka gibi geliyor," sözleriyle eleştiren Tebas, "Avrupa liglerinin en büyüklerinin bir turnuvaya çıkması imkansız. Bunu herhalde 'Uzay Ligi' diye adlandırırlar. Çünkü bu, Marslı bir takımın oynaması kadar inanılmaz bir şey. Böyle bir ligin kurulması, ulusal ligleri veya Şampiyonlar Ligi'ni riske atar. 12 milyar euro'luk bir fon bulmaları gerekir." şeklinde görüş belirtti.

La Liga başkanı ayrıca, Barcelona'da 24 Ocak'ta yapılması öngörülen başkanlık seçimiyle ilgili de, "Adaylara, (Katalonya'daki) bağımsızlık konusunu bir kenara bırakmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.