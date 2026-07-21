La Liga Başkanı: "FIFA futbolu mahvediyor, Infantino istifa etmeli"

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından Gazzetta dello Sport’a konuştu:









İspanyol futbolunun başarısının sırrı nedir?









“Takım çalışması. Kulüplerin, son yıllarda güçlendirilip özenle geliştirilen altyapı merkezleri sayesinde. La Liga’nın, bu milli takıma çağrılan 26 oyuncunun 17’sini kazandıran güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir lig olması sayesinde. Ve tabii ki özellikle de kulüplerimizdeki ulusal yetenekleri seçip yetiştirmeyi bilen federasyon sayesinde.”





Futbolcular ve teknik direktör.





“Aynen öyle. Luis de la Fuente 2013 yılında federasyona katıldı; U19’dan başlayarak gençlik takımlarında yetiştirdiği olağanüstü gençleri geliştirerek Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer alan 10 oyuncuyu yetiştirdi. Ve bu süreçte aynı zamanda eğitmenlik de yaptı, çünkü üç yıl boyunca antrenörlük kursunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Futbolda isimlere (İspanyolca’da nombres, ed.) takılma eğilimi vardır, ancak farkı yaratan insanlardır (İspanyolca’da hombres, ed.). Biz, her seviyede, ulusal futbolun iyiliği için çalışan inanılmaz derecede nitelikli insanlara sahibiz. Hiçbir ülke, erkekler ve kadınlar kategorisinde aynı anda dünya şampiyonu olmamıştı.”





Biraz da Dünya Kupası’ndan bahsedelim. Diğer konuların yanı sıra basketboldaki 4 periyot, final maçındaki devre arası süresinin 15 dakikadan 27 dakikanın üzerine çıkması gibi konular vardı…





“FIFA işleri kendi istediği gibi, kendi amaçları doğrultusunda, kendi çıkarları için düzenliyor; kesinlikle futbol için değil. Dolayısıyla 27 dakikalık devre arasına ihtiyaçları varsa bunu yapıyorlar. Sıvı alımı molaları bir yalandır. La Liga’da bizde de var, ama gerçekten hava sıcak olduğunda. Burada Dallas, Los Angeles ve Atlanta’daki stadyumlarda klima vardı, tribünde kazak giymek zorunda kaldım. Bu bir yalandı, reklam molasıydı. Ve sonra Balogun olayı yaşandı.”





İşte.





“Bu, bizim, istediği zaman istediğini yapan ve karar veren, sadece kendi çıkarlarını gözeten, futbolun geri kalanını düşünmeden – danışmak demiyorum, ha? – hareket eden bir kurum tarafından yönetildiğimizin kanıtıdır. Ve pek çok durumda futbolun zararına hareket ediyor.”





Peki durumu değiştirmek için bir yol yok mu?





“Zor, çünkü sistemde bu tür kararlara işbirliği yapan aktif suç ortakları ve sessiz kalan, ihbar etmeyen, bu tür olayların tekrarlanmasını engellemek için hiçbir şey yapmayan pasif suç ortakları var. Barlarda kahve içerken ya da telefonda özel sohbetlerde sistemi eleştiriyorlar, ama sonra tüm bunlara son vermek için hiçbir şey yapmıyorlar. Amerikalı oyuncunun cezasının askıya alınması son derece ciddi bir durum: Şanslıydılar çünkü Belçika, ABD’yi eledi; aksi takdirde Infantino’nun koltuğuna mal olabilecek bir olay ortaya çıkabilirdi. Belçika kazandığı için olayı örtbas etmeyi başardılar. Ancak bu tür olaylar buzdağının sadece görünen kısmı.”





Ne demek istiyorsunuz?





“Süper Lig ile ilgili karar, FIFA ve UEFA’ya çok büyük bir güç verdi, tekellerini teyit etti. Ancak bu tekeli, sektörümüzün çeşitli aktörleriyle birlikte çalışmak ve futbolun yararı için, genel ve düzenleyici şeffaflık içinde, uzlaşmaya dayalı kararlarla kullanmaları gerekirdi. FIFA’nın şu anda yaptığı gibi değil. Takvim konusunu defalarca eleştirdik. Şimdi de 64 takımlı bir Dünya Kupası düzenlemek istiyorlar.”





Infantino futbola bu kadar zarar veriyorsa, istifa etmeli mi?





“Bence evet, görev süresini doldurduğunu düşünüyorum. Ancak sistemin ve federasyonların desteğine sahip; ekleyecek pek bir şey yok, değil mi? Muhalefet adayı yok, kimse kaybetmek için aday olmak istemiyor. Sistem böyle ve bu sistem kökünden çürümüş. Kalmaması gerekir, ancak mevcut durum onun ayrılmamasını sağlıyor. Son günlerde burada, Amerika’da, Infantino’ya karşı olan, yaptıklarına katılmayan pek çok insan duydum. Bunu söylüyorlar, ama sonra hiçbir şey yapmıyorlar. Bilmiyorum, sessizlik mi yoksa suç ortaklığı mı daha kötü, çünkü sessiz kalanlar futbolun uğradığı zararın tam olarak farkındalar.”