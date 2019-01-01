La Liga 4 yılda ekonomik gücünü 2'ye katladı

La Liga'nın ekonomik faaliyetleri 2012-2013 sezonuna göre 2016-2017 sezonunda 7 milyar 600 milyon euro'dan 15 milyar 688 milyon euro'ya yükseldi.

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga, 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı.

Price Waterhouse Coopers adlı danışmanlık firmasının açıkladığı rapora göre, 2016-2017 sezonunda La Liga'nın ekonomik faaliyetlerinin 15 milyar 688 milyon euro olduğu ve bunun İspanya'nın yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yüzde 1,37'sine denk geldiği belirtildi. La Liga'nın 2012-2013 sezonundaki ekonomik faaliyetlerinin toplamının ise 7 milyar 600 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

Raporda, La Liga'nın 15 milyar 688 milyon euro'luk ekonomik faaliyetlerinin 3 milyar 10 milyon euro'sunun direkt kulüplerden, 5 milyar 594 milyon avrosunun futbol tedarikçilerinden, 3 milyar 998 milyon euro'sunun futbol ile bağlantılı sektörlerden, 3 milyar 86 milyon euro'sunun da taraftar harcamalarından sağlandığı bildirildi.

2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarına göre kıyaslama yapıldığında profesyonel futbol endüstrisinin sağladığı istihdamın 140 bin kişiden 184 bin 600'e yükseldiği, toplanan verginin de 2 milyar 995 milyon euro'dan 4 milyar 89 milyon euro'ya çıktığı belirtildi.